Il Soggiorno Proposta di Ortona celebra i 40 anni di attività: al via i festeggiamenti con il convegno "Un approdo per nuovi sentieri"

Sabato 28 settembre, ha preso il via l'anno di festeggiamenti per il 40° anniversario del Soggiorno Proposta APS, un'associazione di promozione sociale fondata a Ortona dal salesiano Don Luigi Giovannoni. Il convegno "Un approdo per i nuovi sentieri" ha dato ufficialmente il via agli eventi celebrativi, offrendo uno spazio di riflessione e testimonianza sui valori che hanno guidato l'associazione per quattro decenni.

Fondato nel 1985 grazie alla donazione del terreno ai Salesiani don Bosco, da parte della nobildonna "Donna Mira", il Soggiorno Proposta si dedica da sempre al recupero e alla riabilitazione di giovani che affrontano gravi difficoltà, come tossicodipendenza, alcolismo e altre forme di dipendenza, incluse le nuove sfide legate al gioco patologico, internet e le "nuove droghe". Ma non si limita solo a questo: l'associazione si rivolge anche a ragazzi con problemi legali, psicologici e relazionali, ponendosi come un punto di riferimento per coloro che hanno vissuto situazioni di emarginazione e disorientamento sociale.

L'opera di Soggiorno Proposta va oltre la semplice assistenza. In linea con i principi salesiani e la visione del suo fondatore Don Giovannoni, l'associazione ha sempre perseguito un approccio integrato, con attività che combinano prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. La sua missione principale è quella di restituire dignità e prospettive a giovani spesso considerati "perduti", offrendo loro un percorso strutturato e attento sia alla dimensione educativa che terapeutica.