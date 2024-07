Walking aut, al via i campi estivi

Siamo entusiasti di annunciare l'avvio delle attività previste dal progetto “WALKING aut”, un'iniziativa innovativa rivolta a persone con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo nella Provincia di Chieti. Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo nell’ambito degli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Capitanato dall’ente d’ambito n. 11 Frentano (con Lanciano capofila), in partneship con i Comuni del Territorio (afferenti agli Enti d’Ambito n. 7 “Vastese”, n. 8 “Chieti”, n. 9 “Val di Foro”, n. 10 “Ortonese”, n. 12 “Sangro Aventino”, n. 13 “Marrucino” e n. 14 “Altro Vastese”), nonché con la collaborazione della Neuropsichiatria Infantile della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, mira a costruire, per i soggetti target, Progetti di Vita ricchi di opportunità e ritmi quotidiani paragonabili a quelli delle persone neurotipiche.

In co-progettazione con gli enti pubblici di cui sopra, le A.P.S. “ANFFAS LANCIANO” e “ANFFAS VASTO” in comunione con la Fondazione “ANFFAS CHIETI LA ROSA BLU ONLUS”, supportate dalla collaborazione delle A.P.S. “ANFFAS ATESSA” e “ANFFAS ORTONA”, hanno il ruolo di implementare le attività.

Il nome del progetto - WALKING aut - simboleggia il desiderio di emergere dall’ombra, dal “non noto” e dall’incompiuto da parte di persone con Disturbo dello Spettro dell’Autismo, liberandosi di una diagnosi limitante al fine di appropriarsi di un’identità caratterizzata da un’atipicità portatrice di grandi risorse e potenzialità, che attendono l’opportunità per esprimersi e rivelarsi. “WALKING aut” è quindi un progetto che vuole mettere in luce la possibilità di evoluzione insite sia nelle persone con diagnosi di Disturbo dello spettro dell’Autismo, sia delle comunità di appartenenza e dei servizi territoriali purché tutti adeguatamente preparati ad un incontro caratterizzato da peculiari specificità.

L’attività apripista del progetto “WALKING aut” corrisponde all’avvio di campus estivi a favore di circa 60 minori con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di età compresa tra i 5 d i 13 anni.

Il tutto è stato preceduto e verrà accompagnato dalla formazione mirata per operatori, educatori e volontari, finalizzata ad allineare le pratiche operative di tutte le risorse umane che daranno vita alle iniziative progettuali. Il percorso formativo, organizzato in molteplici step, ha esordito, dal 14 al 18 maggio, con la Dott.ssa Marilena Zacchini, Educatrice Professionale ed esperta in Analisi del Comportamento, e dedicato a coloro che, proprio a partire dal 24 giugno, hanno avviato i campus estivi.

Anffas Lanciano ETS - APS