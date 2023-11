'Visionaria' premia i talenti

I giovani e le loro idee sono i protagonisti di Visionaria, il Festival delle idee e dell’innovazione della Camera di Commercio Chieti Pescara.

In una platea gremita con oltre 100 cervelli abruzzesi, mercoledì sera è stato assegnato il Premio Visionaria, il premio dei premi che viene conferito ai vincitori delle challenge del territorio incentrate sull’innovazione quali quelle di Confindustria Chieti Pescara, Coldiretti e Cna Abruzzo. Conferito anche il Premio StartCup la cui azienda vincitrice accederà a PNI, il premio nazionale dell’innovazione che si svolgerà a dicembre a Milano.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti in denaro ed in servizi messi in palio dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, sono stati: miglior start up innovativa, per il Premio Start Cup, Mario Shopping Kart, che si è aggiudicata un premio di 6 mila euro, oltre a mille euro come rimborso dell’iscrizione al Premio Nazionale Innovazione Milano. Il premio come miglior idea di impresa è andato, invece, all'azienda Orbita, che vince tremila euro. La giuria, composta da imprenditori e docenti universitari (presidente di giuria Enrico Marramiero) ha, poi, premiato l'azienda Relicta con il premio, di settemila euro, all’Impresa Visionaria.

Giovedì mattina, invece, è stata la volta della cerimonia “Premio di alternanza scuola lavoro” che ha premiato i migliori video girati dalla scuole sulle loro esperienze di alternanza scuola lavoro. A premiare, oltre al presidente Gennaro Strever, la commissione composta dal dirigente scolastico Giuliano Bocchia, il componente di giunta Marco Belisario, il segretario generale della Camera di Commercio Chieti Pescara Michele De Vita e la dirigente dell’ente Tosca Chersich.

Sul podio, dal primo al terzo posto, per la categoria, “Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata”: Istituto tecnico "Filippo Palizzi" di Vasto con il progetto L'.A.R.T.E. X I.L. P.C.T.O.; Istituto professionale di stato Industria, Artigianato e Servizi - Ipsias Di Marzio - Michetti di Pescara, con Il progetto “La Fucina Dei Sogni Diventa Realtà”; Istituto tecnico statale economico e tecnologico "Tito Acerbo" di Pescara, con Il progetto Ciclopedonale dei trabocchi - Europa Verde Sostenibile. Categoria licei: Istituto d'istruzione superiore "Volta" di Ortona con il progetto Agrifood&smart garden; Istituto d'istruzione superiore "Vittorio Emanuele II" di Lanciano con il progetto spazio scenico; Liceo classico 'G. d'Annunzio' di Pescara con il progetto Nao per la sostenibilità. Categoria: progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità Liceo Maior di Pescara con il progetto Le avventure di Soldino. Categoria: istituti tecnologici superiori (ITS Academy) – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile - IST Academy Mo.st di Ortona con il progetto digital warehouse: il magazzino 4.0.

A proposito di ragazzi e cervelli, grande successo di pubblico per la sala dell’Intelligenza artificiale popolata per tutta la giornata del 23 novembre dagli studenti della Facoltà di Scienze della comunicazione di Teramo. Prevista per venerdì 24 novembre, la giornata conclusiva con SMAU che ha scelto Visionaria per la sua tappa del roadshow nazionale dedicata all’open innovation, sostenibilità e manifattura 4.0.

Appuntamento sempre alle 9:30 al Pala Becci al Marina di Pescara (ogni informazione su www.forumvisionaria.it).