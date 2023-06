Federcaccia Chieti: Bruno Di Felice è il nuovo presidente

È Bruno De Felice il nuovo presidente provinciale di Federcaccia di Chieti, eletto all’unanimità nella seduta del Direttivo svoltasi giovedì 8 giugno.

Funzionario pubblico, lancianese di quarant’anni, laureato in Scienze economiche, il neo presidente De Felice, in associazione sin dalla prima licenza di caccia, sempre attivo in Federcaccia e attento alle problematiche venatorie ed ambientali, guiderà la Federcaccia nel prossimo periodo.

“Il mio primo pensiero va a quanti, con impegno, entusiasmo e lavoro, hanno portato Federcaccia a essere la più grande associazione venatoria della provincia di Chieti – ha dichiarato Di Felice - a partire dai nostri presidenti comunali, che operano sul territorio ogni giorno e senza proclami adoperando le loro energie al servizio della nostra bandiera, ma soprattutto per il bene della caccia e dei cacciatori. A loro va il mio sentito e sincero grazie. Rivolgo un ringraziamento anche a tutti i componenti del Direttivo provinciale e al mio predecessore, il Cavaliere Dante Di Credico, che ha guidato sino ad oggi la Federcaccia di Chieti.

Con tutta la squadra - aggiunge - cercheremo di organizzare al meglio la struttura della Federcaccia a tutti i livelli, contribuendo alla formazione di una nuova classe di dirigenti venatori; non di solo giovani, ma più generale di persone maggiormente preparati, in grado di tutelare i cacciatori su tutto il territorio e promuovere la caccia nella società. Adotteremo un approccio collaborativo con tutte le Istituzioni attraverso un dialogo aperto, ma senza cedimenti, con chiunque si occupi di ambiente e senza pregiudizi ideologici. Per il prossimo futuro – ha concluso De Felice- con tutte le altre Associazioni venatorie e agricole operanti sul territorio dovremo affrontare il tema imprescindibile dell’unità e del valore del mondo venatorio.”