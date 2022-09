I CAV DI ORTONA, DONN.E' E NON SEI SOLA AI TAVOLI DI CONCERTAZIONE

I CAV DI ORTONA, DONN.è E NON SEI SOLA, AI TAVOLI DI CONCERTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2022-2024

Ieri, presso la sala consigliare del Comune di Ortona, a libera partecipazione a seguito dell’avviso pubblicato sull’albo pretorio, si sono tenuti dei tavoli di concertazione per la programmazione del nuovo piano sociale distrettuale 2022-2024.

I Centri Antiviolenza di Ortona, APS Donn.è e Non sei sola, hanno preso parte all’appuntamento pomeridiano dedicato all’area tematica “Famiglia. Diritti e tutela dei minori. Child guarantee. Giovani e youth guarantee. Empowerment femminile. Contrasto alla violenza di genere e prima infanzia.”

Un’occasione per rilanciare insieme alle molteplici realtà di terzo settore presenti, il proprio fare decennale sul territorio e condividere l’intenzione di unificare gli interventi al fine di essere maggiormente incisivi nell’impegno al contrasto della violenza di genere e affini.

L’avv.ta Lara Di Paolo, responsabile CAV Non sei sola, ha esplicitamente chiesto all’assessora al sociale: “di tener conto dell’operato professionale svolto e di attribuire il servizio mediante l’applicazione del codice del terzo settore e degli strumenti in esso menzionati, ovvero tramite una convenzione. Negli ultimi anni ci siamo sentite sole proprio perché non sostenute dall’amministrazione attraverso contributi specifici.”

Sara Di Rado, presidente APS Donn.è, aggiunge: “ci auspichiamo che il Comune sappia cogliere l’occasione offerta dalla normativa del CTS per mettere a sistema tutta la nostra competenza e lavoro affidando direttamente ai centri antiviolenza l'area sulla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, empowerment femminile e violenza assistita.”

Diverse le criticità emerse anche dalle altre realtà presenti sui temi afferenti allo stesso tavolo.

A chiusura dell’incontro tutti i presenti si sono impegnati a contribuire al lavoro di stesura del piano sociale dell’ambito nominando come referente di rappresentanza l’avvocata del Centro Antiviolenza Donn.è Francesca Di Muzio che ha sottolineato: “l’obiettivo è arrivare ad un piano sociale che risponda realmente alle esigenze del nostro territorio e che coinvolga direttamente quelle realtà del terzo settore Ortonesi che da anni lavorano contribuendo al welfare locale.”

DI VIRGILIO MARINA