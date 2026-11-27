In considerazione del successo di pubblico e del grande interesse riscosso sin dalla sua inaugurazione, la mostra “Cenacoli e Pittura. Barbizon, Civita d’Antino, Francavilla al Mare con G. Palizzi, K. Zahrtmann e F. P. Michetti”, allestita presso l’Imago Museum di Pescara, è prorogata fino al 17 gennaio 2027.

L’esposizione propone un affascinante viaggio nella pittura europea tra Ottocento e primo Novecento, mettendo in dialogo le esperienze di tre grandi maestri – Giuseppe Palizzi, Kristian Zahrtmann e Francesco Paolo Michetti – e dei cenacoli artistici sviluppatisi attorno a luoghi di incontro, amicizia e confronto creativo, dalla Scuola di Barbizon in Francia al cenacolo scandinavo di Civita d’Antino e a quello michettiano di Francavilla al Mare.

Tra le opere più significative del percorso espositivo figurano Falò a Fontainebleau di Palizzi, La scalinata di Civita d’Antino di Zahrtmann e Gregge al pascolo di Michetti, presentata al pubblico per la prima volta dopo oltre cento anni. La mostra ospita, inoltre, la più importante collezione di acquerelli di Francesco Paolo Michetti.

La proroga offrirà, anche durante le festività natalizie, un’ulteriore occasione per scoprire una straordinaria stagione della storia dell’arte e approfondire i legami artistici e culturali tra l’Abruzzo e l’Europa.

IMAGO MUSEUM

Corso Vittorio Emanuele II, 270 – Pescara

Apertura: dal martedì alla domenica, ore 10:30–13:30 e 16:00–20:00.

Ingresso intero € 12,00 – ridotto € 8,00.

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del museo o su www.ciaotickets.com.

Per informazioni: www.imagomuseum.it