Immerso nel suggestivo bosco di Sant'Eufemia a Maiella (Pe), nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, quello che era nato nel 2021 come Fiabosco dalla visione e dall'impegno del sindaco del borgo montano pescarese, Francesco Crivelli, in stretta collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara e con la direzione artistica dello scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta, compie un importante passo evolutivo e si trasforma ufficialmente in Majabosco.

L'area, creata e fortemente voluta dal primo cittadino, diventa cosÃ¬ un vero e proprio Ecomuseo: un centro dedicato al fantastico abruzzese, strettamente collegato alla biblioteca comunale del borgo. Per celebrare questa nuova fase, il percorso nel bosco ospita due nuove sculture dedicate alla leggenda di Fata Angiolina e Mago Baialardo, colte proprio nell'atto di lottare tra loro, come narra il mito legato alla nascita del meraviglioso Lago di Scanno.

La vicenda, una delle piÃ¹ affascinanti del folklore d'Abruzzo, racconta l'epico e drammatico duello tra Madama Angiolina (la Dama di Scanno) e il potente mago Pietro Baialardo. Dopo essere stato beffato e lasciato sospeso a mezz'aria dalle arti magiche della fata â€“ riuscendo a liberarsi solo grazie all'intervento del diavolo â€“ il mago, furioso per l'umiliazione, scatenÃ² una terribile tempesta facendo piovere dal cielo una pioggia di fuoco ardente. Secondo la tradizione piÃ¹ tragica, Angiolina fu colpita e cadde al suolo, e nel punto esatto in cui perse la vita la terra si riempÃ¬ d'acqua per custodirne il corpo e la memoria, dando cosÃ¬ origine allo specchio d'acqua dalla caratteristica forma a cuore, sulla cui superficie, nelle notti di luna piena, si dice, danzino ancora oggi barlumi e scintille del suo spirito.

Le due nuove opere sono il frutto del lavoro creativo e manuale degli studenti del Liceo â€˜Vicoâ€™ di Chieti, guidati dai professori Vincenzo Marinelli, Giorgio Falcone e Francesco D'Incecco, e degli studenti del Liceo â€˜PÃ ntini-Pudenteâ€™ di Vasto, coordinati dal professor Giuseppe Colangelo. Le statue sono state scolpite interamente in pietra bianca della Maiella, proseguendo nel solco dell'antica tradizione degli scalpellini abruzzesi, grazie alla generosa donazione della materia prima da parte della miniera di Addario Camillo Group di Lettomanoppello (Pe).

Â«Con Majabosco rafforziamo l'identitÃ culturale del nostro borgo, offrendo a cittadini e visitatori un luogo vivo in cui la natura della Maiella incontra le nostre radici - commenta il sindaco di Sant'Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli. - Ãˆ motivo di grande orgoglio vedere questo progetto crescere insieme alle scuole e allo stesso territorioÂ».

Â«Il passaggio da Fiabosco a Majabosco segna la maturitÃ di un sogno iniziato nel 2021 - dichiara Peppe Millanta, direttore artistico del progetto e fondatore della Scuola Macondo. - Trasformare questo luogo in un Ecomuseo significa dare una casa stabile al nostro patrimonio immateriale, creando un ponte vivo tra la biblioteca comunale, la montagna e le nuove generazioni che, scolpendo questa pietra, si riappropriano delle proprie radiciÂ».

Â«Vedere i nostri ragazzi confrontarsi con la pietra della Maiella e dare forma a figure cosÃ¬ iconiche del nostro immaginario Ã¨ stata un'esperienza formativa straordinaria - aggiunge il professor Giuseppe Colangelo. - Il lavoro condiviso tra scuole e territorio dimostra come la tradizione degli scalpellini possa dialogare con la creativitÃ dei giovani, trasformando una leggenda in un'opera d'arte permanente a disposizione di tuttiÂ».

Si ricorda inoltre che la visita a Majabosco Ã¨ completamente gratuita e aperta a tutti.