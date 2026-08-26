L'arte di Paolo De Giosa in mostra

Mostra dell'artista Paolo De Giosa alla Sala Mattioli di Vasto.

L'esposizione sarÃ aperta al pubblico dal 31 agosto al 6 settembre prossimi (dalle 18 alle 24).

La presentazione - L'ultima evoluzione pittorica di Paolo De Giosa fonda le sue radici su una reinterpretazione contemporanea dell'orientalismo figurativo, combinando il suo tratto espressionista con le atmosfere del Nord Africa e del Maghreb.

â€‹I Pilastri della Ricerca Pittorica

â€‹Supporti d'Epoca e Dialogo Storico: l'artista utilizza pagine di vecchi quotidiani francesi o arabi del passato, mappe d'epoca, spartiti o antichi documenti cartacei come fondo per le sue opere. I testi a stampa e le ingialliture del tempo non vengono coperti, ma emergono attraverso il colore, creando una stratificazione tra la memoria storica del supporto e la figura dipinta.

Volti Femminili e Sguardi dal Maghreb: la figura femminile rimane il centro della sua poetica. De Giosa ritrae sguardi intensi, sfuggenti o parzialmente velati di donne magrebine e berbere. La resa dei tratti enfatizza gli occhi e la postura, cogliendo l'espressivitÃ , la dignitÃ e il mistero dell'identitÃ femminile mediorientale e nordafricana.

â€‹Scorci e Atmosfere Urbane: Oltre ai ritratti, la ricerca abbraccia le geometrie e le luci tipiche delle medine, i vicoli assolati, le architetture in calce e i contrasti di luce/ombra dei paesi del Maghreb.

â€‹Tavolozza e Tecnica: alle classiche velature ad olio su carte d'epoca si affiancano tonalitÃ calde â€” ocra, sabbia, terra di Siena e blu intensi â€” stese con il caratteristico dinamismo del suo tratto espressionista, lasciando volutamente parti del supporto o del corpo "indefinite" o svanite (tecnica delle assenze).