Premio 'Alfredo Paglione', ecco i vincitori

Si è svolta nell’Auditorium di Palazzo de’ Mayo di Chieti, la cerimonia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del Concorso d’Arte contemporanea intitolato alla memoria di Alfredo Paglione e riservato ai Licei Artistici della Provincia di Chieti.
“LA BELLEZZA DELLE STAGIONI" è il tema assegnato a questa edizione dell’iniziativa che è tesa a promuovere fra i giovani l’amore per l’arte nelle sue varie forme e l’attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo.
Il Premio, presieduto dal presidente della Provincia Francesco Menna, viene promosso unitamente alle dirigenti dei Licei Artistici “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, prof.ssa Paola Di Renzo, “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, prof.ssa Angela Evangelista, e “Pantini-Pudente” di Vasto, prof.ssa Anna Orsatti.
Oltre al presidente Menna hanno composto la Giuria 2026: Armando Forgione che la presiede, già prefetto di Chieti nonché ideatore del Premio insieme al compianto Alfredo Paglione; Luciano Di Tizio, co-fondatore del Premio, Luigi Capasso, presidente della Fondazione Immagine; Maria Cristina Ricciardi, docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” Dipartimento Lettere Arti Scienze Sociali; Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara; l’artista M° Paola Di Biase; Cinzia Di Vincenzo, presidente dell’ETS “Giardino delle Pubbliche Letture” responsabile della segreteria del premio.
Il Premio è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, dall'Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti Pescara, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal Comune di Chieti, dal Comune di Vasto, dal Comune di Lanciano, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti-Pescara, dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Chieti.
Grazie alle elargizioni da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara, della Toto Holding spa, della Società Desma8 srl, della STREVER Spa, della BCC ABRUZZI e MOLISE Credito Cooperativo Italiano, della BPER MARCHE ABRUZZO, sono stati individuati i seguenti premi e riconoscimenti:
SEZIONE PITTURA -DISEGNO: borse di studio ai primi tre classificati
SEZIONE OREFICERIA-MODA: borse di studio ai primi tre classificati
SEZIONE DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE-INSTALLAZIONI: borse di studio ai primi tre classificati
Ulteriori riconoscimenti:
PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO
SEGNALAZIONI DI MERITO – n. 24 buoni acquisto (alle 8 migliori opere di ogni Liceo Artistico, non già classificatesi).
Inoltre l’Ordine degli Architetti e le Associazioni WWF Chieti-Pescara, Il Giardino delle Pubbliche Letture e Club per l’UNESCO di Chieti hanno offerto riconoscimenti a lavori ritenuti meritevoli.
utte le opere prodotte dagli studenti partecipanti sono state pubblicate su uno specifico catalogo, realizzato grazie alla Fondazione Immagine, le stesse sono esposte al pubblico nelle sale di Palazzo de’ Mayo a Chieti dove saranno visitabili fino al 5 giugno con orari 9-13.30 e 14.30-17 (esclusi sabato e festivi).
I NOMI DEI PREMIATI
SEZIONE PITTURA E DISEGNO
ELENA STANISCIA, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera METAMORPHOSIS
MATTIA DI NACCIO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera QUIETE ESTIVA
NICOLE DI LELLO, GIUSEPPE IACOVONE, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera GENESI
SEZIONE OREFICERIA E MODA
PAMELA BANAJ, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera A TAVOLA CON LE STAGIONI
RAFFAELLA GUIDONE, LORIS MARCHEGIANO, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera FINESTRA SUL TEMPO
REBECCA DI LALLO, CAMILLA IACOVELLA, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera IL CUORE DI PERSEFONE
SEZIONE DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE E INSTALLATIVE
SOFIA D’ANTOGNO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera LA RINASCITA TRA LE ROSE MORTALI
NINA BREHM, Liceo Artistico Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera MAJA: MADRE DE, TEMPO E DEI RAMI
ADELAIDE DI FILIPPO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera PESCE D’APRILE
PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO
ALICE CELAIA, ALISIA CICHELLA, SOFIA GHIBELLI, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera IL CANTICO DELLE STAGIONI
SEGNALAZIONI DI MERITO
Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”:
ALESSANDRA RACANO per l’opera OLTRE IL MARGINE
DESIRÈ DI BARTOLOMEO per l’opera EQUINOZIO DI PRIMAVERA
MARTINA MARISI per l’opera CANTO DI MARE
GIULIA DI BIASE per l’opera DEA TELLUS
Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”:
AURORA SANTONETTI per l’opera L’ULTIMO RESPIRO D’INVERNO
MARGOT DI CIANO per l’opera LA DANZA
ANGELICA CARESTIA per l’opera GEKO AL SOLE
ASIA DI PRINZIO per l’opera CLORI IL PENSIERO CHE SBOCCIA
Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”:
GAIA SABATINI per l’opera SENZA CORONA
MARCELLO DI CAMILLO per l’opera IL DOLCE RIPETRSI
ROSA CEROLI per l’opera SPIRALI D’ONDA
NAHELE ROSSI per l’opera IL CICLO DELLE STAGIONI
SEGNALAZIONI
Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”:
ELEONORA LALLI per l’opera MIGRAZIONE
VALENTINA GRECO era RISVEGLIO DI FLORA
LEILA DI VINCENZO per l’opera TIES
NADIA CORVINO per l’opera SGUARDI SUL DIVENIRE
Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”:
GRETA CUZZI per l’opera ESTATE A TUTTA PINNA
LUDOVICA DE FRANCESCO per l’opera SIMBIOSI D’AUTUNNO
ARIANNA PRIMAVERA per l’opera MIGRAZIONE DELLE FARFALLE
MAXIM FILIPPO BUDINI per l’opera KINTSUGI
Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”:
ASIA DI SILVESTRE per l’opera GENESI NATURA
MARTINA CAMPITELLI per l’opera TRACCE DI TEMPO
MELISSA NATIVIO per l’opera FLOREALIS
FEDERICO COGNATI per l’opera ROTTE DI STAGIONE