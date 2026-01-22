'Condividere... Scattando', cerimonia di premiazione e mostra

La Fondazione Pescarabruzzo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica “Condividere… Scattando 2025”, che si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 17:30 presso la Maison des Arts della Fondazione, a Pescara.

L’evento sarà preceduto, nella Sala Convegni, dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso fotografico omonimo, giunto quest’anno alla sua IX edizione, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione sociale.

Promosso dalla Pescarabruzzo nell’ambito del proprio Documento Programmatico Previsionale 2025, il concorso “Condividere...Scattando” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole attraverso il linguaggio universale della fotografia.

Gli scatti in mostra rappresentano una riflessione visiva ispirata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, e raccontano, con sguardi originali e autentici, il rapporto tra l’uomo, la natura e la comunità.

Durante la cerimonia verranno premiati i vincitori delle due sezioni tematiche:

- Sostenibilità ambientale, dedicata agli scatti che interpretano l’equilibrio tra vita quotidiana e rispetto per il pianeta;

- Integrazione sociale, dedicata a immagini che narrano l’incontro e la convivenza armoniosa tra culture, generazioni e diversità.

I primi tre classificati di ciascuna sezione riceveranno un riconoscimento in denaro, rispettivamente di €900, €600 e €400, mentre tutte le opere vincitrici, quelle che hanno avuto una menzione sociale e le selezionate saranno esposte nella mostra curata dalla Fondazione.

La giuria, composta da professionisti della fotografia e della comunicazione visiva (Nicola Mattoscio – Presidente della Giuria; Alessandro Germano – Presidente ISIA Pescara Design; Luciano D’Angelo – Fotografo; Alessandro Antonelli – Fotografo) ha valutato le opere in base a criteri di creatività, originalità, qualità tecnica ed estetica, nonché all’attinenza ai temi proposti.

«Attraverso ‘Condividere… Scattando’ vogliamo valorizzare la fotografia come strumento di dialogo, inclusione e partecipazione civile», ha dichiarato Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, concludendo: «Ogni immagine diventa un tassello di un racconto collettivo che parla di futuro sostenibile e comunità aperte».

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 22 febbraio con ingresso libero.

L’elenco completo dei fotografi selezionati è disponibile sul sito della Fondazione:

www.fondazionepescarabruzzo.it/condividere-scattando-2