Venti artisti abruzzesi in mostra alla galleria Sartori di Mantova

Le opere di venti artisti abruzzesi sono in mostra a Mantova, nella galleria d’arte “Arianna Sartori”, fino al 13 novembre prossimo.

Sono gli esponenti del “Movimento del guardare creativo” di Chieti, nato nel 2012 e presieduto da Gabriella Capodiferro, che ha curato la mostra al cui catalogo ha collaborato Maria Gabriella Savoia: con lei, espongono nel prestigioso spazio nel cuore della città dei Gonzaga - dove ieri la collettiva ha preso il via con il vernissage - Marcello Bonforte, Paola Santilli, Evelina Cacciagrano, Antonio Rucci, Alfonso Camplone, Teresa Michetti, Isa Conti, Simonetta D’Alessandro, Rosa Lisanti, Francesco D’Aponte, Nicoletta Testa, Laura De Lellis, Graziella Parlione, Conchita De Palma, Marco Iannetti, Liliana Di Giovine, Annamaria Natale, Marilena Evangelista e Daniela Visco.

«Le opere esposte - si legge tra l’altro nel testo del catalogo che illustra le ragioni della mostra collettiva dei soci - nel loro complesso vogliono mettere in evidenza lo spirito di sperimentazione e ricerca del Movimento. Ogni artista presenta scelte strumentali e soluzioni compositive assolutamente diverse, lasciando emergere la propria creatività, ma anche l’idealità del Movimento stesso: il saper vedere e non solo guardare l’arte visiva come strumento di conoscenza del linguaggio visivo, fino a maturare modalità proprie di espressione artistica».