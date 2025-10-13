'Artisti in erba', successo per la collettiva degli allievi di Monica Abbondanzia

Chiusa a la seconda edizione di “Artisti in erba”, la collettiva d’arte degli allievi di Monica Abbondanzia, patrocinata dal Polo d’Innovazione del Made in Italy.

L’esposizione è andata avanti da sabato 4 a domenica 12 ottobre, presso la Bottega d’Arte della Camera di Commercio a Chieti.

L’iniziativa ha portato alla ribalta un gruppo di artisti in erba provenienti da diverse località dell’Abruzzo, guidati da Monica Abbondanzia, artista di fama internazionale che da anni affianca all’attività creativa l’impegno nella formazione.

Le opere in mostra hanno spaziato dal figurativo al paesaggio, fino all’astratto, con tecniche differenti e interpretazioni personali: un mosaico di stili e sensibilità che riflette la varietà e la vitalità della ricerca artistica dei partecipanti.

“Dipingere non significa soltanto avere a disposizione tele, pennelli e colori – racconta Monica Abbondanzia – ma dare voce a un’esigenza interiore, qualcosa di intimo e nascosto che spesso non riesce a emergere. Dipingere è mettersi a nudo, mostrarsi, è un lavoro di auto-guarigione e di liberazione dell’anima.”

E aggiunge: “Sono molto felice di questa collettiva con tutti i miei allievi. È un risultato che mi rende orgogliosa, frutto dell’impegno, della costanza e della voglia di crescere che dimostrano nei miei corsi. Quando si lavora con dedizione i risultati arrivano. Un grazie speciale alla Bottega d’Arte per l’ospitalità e, soprattutto, ai miei allievi: sono fiera di loro.”

Monica Abbondanzia tiene i suoi corsi presso la Galleria d’Arte Arteincontro di Fabrizio Serafini a Montesilvano e nel suo Atelier MAAC a Villa Oliveti di Rosciano.



