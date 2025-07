I Baci di Asli al Museo delle Genti d'Abruzzo

Cosa resta di un bacio, se non la scintilla di un’emozione che sfida il tempo? Un istante che si dilata, si fa luce, si trasforma in immagine. È proprio in questo spazio sospeso tra realtà e poesia che si muove l’arte di Asli, protagonista della mostra “Il Bacio – Un istante d’infinito”, ospitata dal 19 al 30 luglio nelle sale del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara e curata da Rosetta Clissa.

In questo percorso espositivo, Asli ci accompagna in un viaggio sensoriale e simbolico, dove il colore diventa emozione, la linea diventa ritmo, e la pittura si fa racconto dell’anima. Le sue opere, dotate di forte carica espressiva e poetica, si distinguono per uno stile personale e inconfondibile, impreziosito da una continua e appassionata ricerca formale.

L’artista esplora con grande sensibilità e fantasia una vasta gamma di temi – dal paesaggio urbano e marino, alle nature morte, fino all’iconografia pop – fondendo in ogni lavoro due tensioni opposte e complementari: il desiderio di andare oltre il visibile e il bisogno di toccare il nucleo profondo della vita. Ne risulta una pittura che sfida le regole della tradizione per aprirsi a un universo immaginifico, sospeso tra reale e ideale.

Padrone della difficile tecnica del chiaroscuro e della prospettiva, ASLI dà forma a scene quotidiane e intime, rivestite di luce e costruite con contorni e cromie assolutamente originali, frutto di un’estetica autonoma, personale, libera. Le sue opere – oggi custodite in importanti collezioni private italiane – parlano un linguaggio universale, che emoziona, interroga, coinvolge.

Il vernissage della mostra si terrà sabato 19 luglio alle ore 18 con la partecipazione dell’attrice e scrittrice Franca Minnucci e della psicologa e pedagogista Assunta Di Basilico.