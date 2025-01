Giuliano Montaldi presenta la collezione “I Love Roma” per il Giubileo della Speranza

Nasce “I Love Roma”, l’omaggio del maestro orafo Giuliano Montaldi alla Città Eterna e al Giubileo della Speranza.

La sua nuova collezione “I Love Roma”, un omaggio alla bellezza senza tempo, alla fede e alla cultura che rendono unica la capitale italiana, sarà presentato lunedì 27 gennaio 2025 alle 16 nella Sala Laudato Sii, al Campidoglio di Roma.

La collezione “I Love Roma” rappresenta un viaggio emozionale tra i simboli più iconici della città: le Basiliche Papali, il Campidoglio, la Bocca della Verità, la Pietà di Michelangelo e l’imponente Cupolone di San Pietro. Ogni gioiello è una vera opera d’arte in miniatura, forgiato con raffinata maestria e attenzione ai dettagli, capace di catturare l’anima e lo spirito di Roma.

“Non si tratta solo di gioielli, ma di un’esperienza emozionale e culturale”, ha dichiarato Giuliano Montaldi, “ogni creazione racconta una storia, un’espressione di amore e devozione per la città eterna, che da oltre duemila anni incanta il mondo”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Sodalizio degli Abruzzesi San Camillo de Lellis e l’Associazione Abruzzese di Roma. Durante la presentazione, il pubblico potrà ammirare le creazioni della collezione e scoprire come ogni gioiello può essere indossato su bracciali, collane e orecchini, trasformandosi in un racconto personale di amore per Roma.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook oppure il sito www.montaldiagioielli.com