Sarà girato in Abruzzo "Malanimo", il nuovo film di Daniele Frontoni

Sarà in Abruzzo il nuovo film di Daniele Frontoni che, dopo “Pesce Rosso” - ancora in rotazione nei festival internazionali per cortometraggi d’autore -, è pronto al suo terzo lavoro che avrà il titolo di “Malanimo”.

A firmare la sceneggiatura del nuovo progetto di Frontoni c’è Paola Mammini, tra gli sceneggiatori che hanno vinto il David di Donatello con il cult “Perfetti Sconosciuti”. Insieme a lei, le firme dei giovani Luca Candeago, dello stesso Frontoni e di Giacomo Greco, quest’ultimo anche in veste di direttore della fotografia.

Il nuovo cortometraggio che racconta la storia di Umberto e dei suoi conflitti familiari – un figlio che ripudia il padre allevatore e diviene vegano, andando contro la sua precedente vita vissuta nell’allevamento di famiglia -, sarà girato nelle terre abruzzesi, con molta probabilità nelle zone rurali tra Pescasseroli e Opi. Per il regista romano dalla curiosa storia personale, da sempre divisa tra il cinema e la pizza, sono già partiti i primi sopralluoghi. Ad accompagnarlo nel giro di perlustrazione partito dall’Hotel Primula di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, il dop Giacomo Greco, l’aiuto regia Dimitri Chechi e una delegazione della produzione londinese guidata da Giorgia Cecconi, che ha da subito creduto nel nuovo progetto e che ha conosciuto l’operato di Frontoni al West London Film Festival, dove il regista romano ha vinto il Best Drama Short con “Pesce Rosso”.

Nipote d’arte - suo nonno era l’attore Enzo Cerusico e suo zio Angelo Frontoni, il celebre fotografo delle dive -, Daniele ha immaginato più volte il soggetto di “Malanimo” svolgersi tra gli scenari naturali come quelli offerti dalle terre d’Abruzzo. Tra pascoli, montagne e quelli inconfondibili colori che ben si sposano con la sceneggiatura scritta insieme a Paola Mammini. “Questi posti raccontano di storie ancestrali e dei conflitti secolari che ci sono tra gli uomini e la natura. Che è un po’ quello che succede tra i protagonisti del mio nuovo film”, ha raccontato Frontoni al termine della visita abruzzese.

Tra i primi confermati nel cast non ancora reso noto dalla produzione, c’è l’attore e doppiatore Angelo Maggi che vestirà i panni di Attilio, il padre. Insieme a Maggi, interprete di lungo corso e dalla celebre carriera di doppiaggio - sua la voce italiana tra gli altri, di Tom Hanks e Robert Downey Jr -, ci sarà di volto di cinema e fiction Elisa Di Eusanio, una tra le più celebri artiste figlie d’Abruzzo e dal giovane interprete Marco Anacleti.