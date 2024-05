Un mese di "Equilibri" secondo Valter Polleggioni allo Zambra di Ortona

Ha un titolo evocativo, ossia "Equilibri" la mostra di Valter Polleggioni che Unaltroteatro (di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino) ospiterà presso il Foyer del Cinema Auditorium Zambra di Ortona a partire da mercoledì 29 maggio, giorno in cui verrà inaugurata alle ore 18.30; permarrà per un intero mese e sarà visitabile gratuitamente.

Valter Polleggioni è nato nel 1957 a Ortona dove vive e svolge la sua attività di scultore attivo sul territorio dal 1984. Allievo e collaboratore dello scultore Aldo d’Adamo, nel corso degli anni ha sperimentato nuovi materiali con cui realizzare sculture dalla linea sempre più originale, elaborando forme che uniscono il calore e la tranquillità delle curve alla freddezza e inquietudine delle linee, facendo di eleganza e di equilibrio gli elementi caratterizzanti della sua scultura.

Ha esposto in numerose mostre collettive e personali, suoi lavori si trovano in diverse collezioni pubbliche e private in Italia e all'Estero. Eccone alcune:

- 1995 "Arianna" e nel 1999 "Nessi",sculture inserite sul territorio ortonese come elementi di riconoscibilità urbana;

- 1998 "L'abbraccio" (Monumento alla Pace) a Caldari di Ortona;

- 1999, una sua scultura "L'Aurora" è stata acquistata dalla Regione Abruzzo;

- 2001, realizza elementi scultorei per la Chiesa di San Giovanni XXIII a Scerne di Pineto(Te);

- 2007, realizza il Monumento all’Emigrante per il Comune di Poggiofiorito;

- 2013, realizzare la vetrata artistica per la cattedrale di San Tommaso Apostolo a Ortona;

2022- “Ideale”, scultura in bronzo per una rotatoria a Ortona.