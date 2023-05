'Libertà di avere tre idee contrastanti' il tema dell'edizione 2023 del Premio Michetti

Conto alla rovescia scattato per la 74^ edizione del Premio Michetti a Francavilla al Mare, uno dei più longevi e prestigiosi premi d’arte contemporanea d’Italia.

Sabato 8 luglio l'avvio, sul tema “Libertà di avere tre idee contrastanti”, presso il Museo Michetti.

“La missione del Premio - si legge in una nota - è quella di riflettere sulla pittura, linguaggio con cui gli artisti nel XX secolo hanno maturato un rapporto estremamente dialettico, che passa dal rifiuto al fascino incondizionato. È per questo che il titolo scelto per la mostra – “Libertà di avere tre idee contrastanti” – prende spunto da un testo di Mario Merz (1925-2003), pioniere di una ricerca che, a partire dagli anni Cinquanta, ha spinto gli artisti a ripensare il proprio rapporto con l’arte, nel solco di una rivisitazione del quadro e della sua relazione con lo spazio”.

"Il Premio Michetti è nato per reagire culturalmente alla perdita del patrimonio artistico della città di Francavilla a causa della distruzione bellica – dichiara l’assessore regionale Daniele D’Amario – Mentre ognuno era intento a darsi da fare per ricostruire la propria abitazione e ricominciare le attività interrotte dalla guerra, alcuni pensarono anche alla rinascita morale e culturale, ancorandosi al cenacolo michettiano di fine Ottocento–inizi Novecento che aveva visto la città al centro della cultura nazionale. Il nascente Premio Michetti seppe coinvolgere gli artisti e i critici più rinomati del momento e così già con le prime edizioni venne indicato unanimemente dalla critica d’arte italiana come riferimento di primissima importanza. Un ringraziamento va al curatore Costantino D’Orazio per il lavoro profuso nell’edizione 2023 del Premio Michetti e al presidente prof. Andrea Lombardinilo, il cui impegno è sempre coerente con la storia cittadina e con la Fondazione che di Michetti porta il nome insieme al patrimonio culturale di cui il grande Maestro seppe essere promotore e polo attrattivo.”

“Ringrazio Lombardinilo – sottolinea Luisa Russo, sindaco di Francavilla – per aver dato lustro all’edizione di quest’anno del Premio Michetti, uno dei fiori all’occhiello della nostra cultura. Saluto con stima il curatore Costantino D’Orazio e sono certa che la sua impronta su questa edizione 2023 si farà ricordare per molto tempo. Il Premio Michetti unisce ormai tradizione, prestigio e modernità, ed il nostro obiettivo è che i concetti che esso veicola siano sempre più fruibili ed apprezzati, affinché la bellezza e la potenza dell’arte possano arrivare a tutti.”