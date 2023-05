Concorso 'Alfredo Paglione', venerdì la cerimonia finale

Saranno premiati venerdì 19 maggio alle ore 10.30 nella Sala consiliare della Provincia di Chieti i vincitori del Concorso d’Arte contemporanea, che da questo anno è intitolato alla memoria del compianto mecenate abruzzese originario di Tornareccio Alfredo Paglione, venuto a mancare lo scorso novembre. Il tema assegnato per la terza edizione del concorso, “I colori della Natura”, ha fatto registrare una larga partecipazione degli studenti e una serie di novità volte ad assicurare l’auspicata continuità dell’iniziativa tesa a promuovere fra i giovani l’amore per l’arte nelle sue varie forme e l’attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo.

Il Premio, presieduto dal presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, è promosso unitamente con le dirigenti dei Licei Artistici del territorio, Paola Di Renzo del “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, Angela Evangelista del “Giuseppe Palizzi” di Lanciano e Anna Orsatti del “Pantini-Pudente” di Vasto.

L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza della Regione Abruzzo, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, dai Comuni di Chieti, Vasto, Lanciano, dalla Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara e dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori.

Grazie alle donazioni da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara, della Società Desma8, della Toto Holding, dell’Azienda Feudo Antico, della Banca BPPB, della Di Vincenzo Dino & C, della BPER Banca, della Società D’Auria, dell’Aptar Italia, saranno consegnate tre borse di studio ai primi tre classificati delle rispettive sezioni del concorso, pittura-disegno, oreficeria-moda, discipline plastico scultoree installazioni.

Ulteriori riconoscimenti saranno consegnati con dei premi speciali per la migliore attinenza al tema proposto, per l’originalità e per il particolare significato dell’idea espressa, per la particolare attenzione al tema della natura nella sua essenziale complessità. Inoltre, saranno consegnati nove buoni d’acquisto quale segnalazioni di merito alle tre migliori opere di ogni Liceo Artistico, non già classificatesi nelle altre categorie.

I nomi dei vincitori saranno svelati nel corso della cerimonia di premiazione. Tutte le opere prodotte dagli studenti partecipanti sono state pubblicate su un catalogo dedicato, realizzato grazie al contributo della Banca BPPB e della Fondazione Immagine.

La giuria del concorso è presieduta da Armando Forgione, già Prefetto di Chieti e ideatore del Premio insieme al compianto Alfredo Paglione ed è composta da Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti, Luciano Di Tizio, presidente della Fondazione Immagine, Maria Cristina Ricciardi, docente dell’Università “Gabriele d’Annunzio” Dipartimento Lettere Arti Scienze Sociali, Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara, Bruno Di Pietro, noto artista, e Cinzia Di Vincenzo, presidente dell’ETS “Giardino delle Pubbliche Letture… e non solo” e responsabile della segreteria del premio.