Conto alla rovescia per la sesta edizione di Visionaria – Adriatic Innovation Forum, l’appuntamento annuale promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo economico del territorio.

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre, il Padiglione “Daniele Becci” del Porto Turistico Marina di Pescara diventerà un laboratorio aperto di confronto tra mondo produttivo, istituzioni, università, centri di ricerca e nuove generazioni.

Visionaria si avvale della collaborazione e della partnership di Unioncamere, Regione Abruzzo, le tre università del territorio e SMAU con la presenza, in qualità di main sponsor, di Intesa Sanpaolo.

Guidata dal claim “Connect y(our) future”, l’edizione 2026 si articola attorno a quattro grandi direttrici strategiche – Energia, Innovazione, Capitale Umano e Talento – con un palinsesto ricco di tavole rotonde in sessione plenaria sul Main Stage, laboratori pratici nello Spazio Futuro, consulenze individuali nei Desk B2B (Meet us), l’area espositiva VisionART dedicata alle tecnologie per l’artigianato e la sesta edizione dell’Hackathon universitario.

Il programma prenderà il via mercoledì 25 novembre alle ore 9:30 con l’apertura istituzionale alla presenza dei vertici camerali, delle autorità e dei rappresentanti degli Atenei abruzzesi. La mattina sarà dedicata al dibattito sulla transizione energetica, alle opportunità della finanza sostenibile e delle Società Benefit, fino al lancio ufficiale dell’Hackathon. Nel pomeriggio, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, riflettori puntati sull’imprenditoria femminile, l’autonomia economica e l’inclusione – con la tappa del roadshow “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, la decima edizione del concorso “Impresa in rosa: che storia!” e la collaborazione con gli Istituti Circondariali di Chieti, Vasto e Pescara – seguiti alle 17:00 dal Gala dei Premi Visionaria.

Giovedì 26 novembre metterà al centro il futuro del lavoro, le competenze e la trasformazione digitale. La mattinata si aprirà con il Premio “Storie d’Alternanza” dedicato agli studenti e con il laboratorio di Strategic Foresight per immaginare l’impresa e il lavoro dell’Abruzzo al 2040. Nel pomeriggio spazio alle filiere tecnologiche degli ITS Academy, ai workshop sull’Intelligenza Artificiale generativa e a due grandi tavole rotonde in Plenaria moderate dal giornalista de Il Sole 24 Ore Luca Stefano Tremolada: alle 17:00 “Oltre l’algoritmo: open innovation, fattore umano e politiche per la crescita industriale” (con Enel, AI4I, Invitalia, Università d’Annunzio, VELUX Group e MIMIT) e alle 18:00 “La sfida delle competenze: tra valorizzazione dei talenti, welfare e formazione” (con AlmaLaurea, Università dell’Aquila, Trenitalia, Aran World, DINTEC e SOLIS), prima della chiusura emozionale alle 19:00 con Silvia Castagna.

Venerdì 27 novembre la manifestazione si chiuderà nel segno dell’Open Innovation e della nuova imprenditorialità con la tappa regionale del Roadshow SMAU Abruzzo – tra Live Show, speed pitching di startup e tavoli di lavoro B2B riservati agli operatori – culminando alle 17:30 sul Main Stage con i pitch finali e la cerimonia di premiazione dell’Hackathon Visionaria 2026, realizzato in collaborazione con Oltrematica S.r.l. e gli atenei del territorio (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Teramo e ISIA Pescara Design).