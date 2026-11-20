Dal 27 al 29 novembre 2026 l'Aurum di Pescara ospiterÃ una nuova edizione di Pulpa Street Art Gallery, l'evento dedicato all'arte urbana che porta la creativitÃ degli street artist dalle strade alla tela, trasformando gli spazi dell'Aurum in un grande laboratorio artistico aperto al pubblico. Saranno 21 gli artisti protagonisti, provenienti da diverse realtÃ della scena urbana nazionale e internazionale, impegnati per tre giorni nella realizzazione dal vivo di opere originali che entreranno a far parte della collezione 2026 della galleria itinerante Pulpa Street Art Gallery.

Il tema di questa edizione, "Rebel Love", prende ispirazione da una celebre illustrazione di Gianluca Costantini, artista noto per il suo impegno civile e per un linguaggio capace di intrecciare arte e attivismo. Un invito a riscoprire l'amore come forza ribelle, gesto di libertÃ e strumento di cambiamento. Tra gli artisti presenti spicca Luca Barcellona, calligrafo di fama internazionale, che sarÃ protagonista anche di un progetto speciale: una T-shirt in edizione limitata realizzata in collaborazione con Premiere e stampata dal vivo durante la manifestazione. Non solo arte, ma tre giorni di cultura, musica e partecipazione. Particolare attenzione sarÃ dedicata alle proiezioni, con "The Art of Disobedience", dedicato all'artista Geco, e "FAME", racconto di una delle esperienze piÃ¹ significative della street art italiana. Per l'occasione sarÃ presente Angelo Milano, ideatore del FAME Festival, che raggiungerÃ Pescara appositamente per partecipare alla manifestazione e condividere con il pubblico la propria esperienza. Il programma sarÃ arricchito da DJ set e performance musicali, un talk dedicato al rapporto tra linguaggio e comunicazione, workshop di pittura e laboratori creativi per bambini. A completare l'esperienza, un'area food & wine e uno spazio shop dedicato alle opere degli artisti.

I 21 artisti in live painting saranno: Ale Senso, Alessandra Carloni, DesX, Diamond, Edoardo Ettorre, Giusy Guerriero, Koz Dos, Leticia Mandragora, Luca Barcellona, Luca Ledda, Maura Prosperi, Nic Alessandrini, Rame13, Rizek, Eduarda Suchek, Simone Camerlengo, Solo, Stefano Abagnale, Tommaso Napolitano, Valentina Piersante e Viktoria Lime.

Tra le novitÃ piÃ¹ significative, l'asta di beneficenza in programma venerdÃ¬ 27 novembre alle ore 19:00, che coinvolgerÃ cinque associazioni del territorio: Il Tratturo, AIL Pescara, Clowndoc, Ananke e AMA. Saranno battute all'asta alcune opere della collezione Urban Heroes 2025, con l'obiettivo di sostenere concretamente le attivitÃ delle realtÃ coinvolte. Ideato e diretto artisticamente da Enrico Peca, Pulpa Ã¨ un progetto di Spazio 010, realtÃ creativa pescarese che negli anni ha sviluppato un percorso di valorizzazione dell'arte urbana attraverso festival, interventi murali, mostre e collaborazioni internazionali. Con oltre 4.300 metri quadrati di superfici dipinte e progetti realizzati anche in Brasile, Pulpa continua a crescere, consolidando il proprio ruolo nella promozione della cultura urbana contemporanea.

Pulpa Street Art Gallery sarÃ aperta venerdÃ¬ 27 novembre dalle 16:00 alle 22:00 e sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 11:00 alle 22:00, con ultimo ingresso alle 20:30. Il biglietto costa 10 euro il venerdÃ¬ e 12 euro il sabato e la domenica, con calice di benvenuto incluso. Ingresso gratuito per i minori di 14 anni accompagnati. Workshop e laboratori sono a pagamento e richiedono prenotazione separata. Programma completo e biglietti: www.gallery.pulpastreetart.it