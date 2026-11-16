La Asl Lanciano Vasto Chieti porta la prevenzione delle dipendenze fuori dai laboratori

Una libreria, un municipio e un campo di calcio: la prevenzione delle dipendenze esce dagli ambulatori e incontra le persone. Per la Giornata regionale delle dipendenze, in calendario martedÃ¬ 17 novembre, la Uoc Servizi per le Dipendenze della Asl Lanciano Vasto Chieti propone quattro iniziative.

Gli incontri sono cinque, fino a giovedÃ¬ 26 novembre, tra Lanciano, Fresagrandinaria, Cupello e Tollo. La Giornata, istituita da una legge regionale del 2020, Ã¨ alla quinta edizione.

Â«Portare la prevenzione fuori dai contesti sanitari significa incontrare le persone nei luoghi della quotidianitÃ . Il dialogo aiuta a superare lo stigma legato alle dipendenzeÂ», spiega Mariella Castrovilli, direttore facente funzioni della Uoc Servizi per le Dipendenze.

MartedÃ¬ 17 novembre, alle 17, gli operatori del Ser.D. incontrano i cittadini nella Nuova Libreria Barbati di Lanciano. Lâ€™ingresso Ã¨ libero. Lâ€™attivitÃ informativa si intitola Â«Evoluzione delle dipendenze, evoluzione delle persone: il ruolo dei servizi pubbliciÂ».

A Fresagrandinaria sono previsti due incontri di prevenzione e sensibilizzazione con la cooperativa Matrix. Si terranno mercoledÃ¬ 18 novembre, dalle 9.30 alle 10.30, e mercoledÃ¬ 25 novembre, dalle 10 alle 12. Lâ€™ingresso Ã¨ libero.

GiovedÃ¬ 19 novembre, alle 18, nella Sala consiliare del Municipio di Cupello, si tiene Â«Qui a vincere sei tuÂ». Lâ€™incontro sui rischi del gioco dâ€™azzardo Ã¨ curato dalla Uoc Servizi per le Dipendenze con lâ€™UniversitÃ delle Tre EtÃ di Cupello. Interviene Assunta Maria Facenna, psicologa-psicoterapeuta del Ser.D. di Vasto. Lâ€™ingresso Ã¨ libero e la partecipazione aperta a tutti. Informazioni via WhatsApp al 338 3104091 o sulla pagina Facebook Â«UniversitÃ Tre EtÃ CupelloÂ».

GiovedÃ¬ 26 novembre, alle 16.30, al Campo sportivo di Tollo, Ã¨ in programma Â«Il terzo tempoÂ». Lâ€™incontro di sensibilizzazione dei ragazzi del settore giovanile dellâ€™Asd Tollo promuove il benessere lontano dalle dipendenze attraverso un approccio ludico. Lâ€™ingresso Ã¨ libero. Lo cura la Uoc Servizi per le Dipendenze, con Assunta Maria Facenna e Francesco Guarino, educatore professionale sanitario del Ser.D.

Gli appuntamenti di Cupello e Tollo fanno parte dei Piani regionali di contrasto al gioco dâ€™azzardo e delle dipendenze