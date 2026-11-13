In una sala intima nasce il seme della Comunicazione Nonviolenta

Non c’era bisogno di una sala affollata: l’evento si è svolto con la massima cura nei dettagli e nella presentazione, guardando la Comunicazione Nonviolenta come progetto condiviso per l’Abruzzo. In un sabato pomeriggio d’autunno infatti, presso la Comunità Alloggio per anziani - Il Sorriso dei Nonni - a Vasto, l’incontro “Siamo frangibili. Tutti…” ha scelto la dimensione più autentica della Comunicazione Nonviolenta: quella dell’ascolto empatico e della relazione umana.

Ascolto attento di tutti i presenti in sala - Tanto che un gruppo raccolto di persone tra famiglie, educatori, operatori e volontari ha accolto con visibile interesse Maria Paola Sabatino, Trainer Certificata CNVC - The Center for Nonviolent Communication - ricevendo spunti e riflessioni con pratica vera, guidata dal pensiero dello psicologo statunitense Marshall Rosenberg.

Un incontro intimo, profondo, in un luogo di amore - Per la presenza, la delicatezza, la professionalità ed il modo in cui Maria Paola Sabatino ha saputo creare uno spazio di ascolto vero, in quella sala intima, al Sorriso dei Nonni, è successo qualcosa di prezioso: ci si è sentiti tutti fortemente partecipi e probabilmente un po' meno soli nel riconoscere le proprie ed altrui fragilità. Un partecipante, al termine, ha confidato: “Per la prima volta mi sono sentito ascoltato senza essere giudicato. Sono venuto per curiosità e torno a casa con un linguaggio nuovo”.

Il cuore del suo insegnamento - Ed è proprio la voce di Maria Paola Sabatino a raccontare cosa è nato a Vasto in questo primo incontro condiviso:“I Bisogni sono energia. Impariamo a sentirli e diventano una forza che costruisce ponti nelle nostre relazioni; ignorandoli generano insoddisfazione, a volte frustrazione, allontanandoci gli uni dagli altri.

La Comunicazione Nonviolenta ci invita ad allenare il Cuore per riconoscere i nostri bisogni con Empatia e Compassione.”

Da un incontro, un percorso - L’intenzione, fortemente sentita dalla Trainer Certificata Maria Paola Sabatino e ribadita da Elisir ODV al termine della serata, è chiara: far nascere a Vasto e per l’Abruzzo un punto di riferimento stabile per la Comunicazione Nonviolenta. Un luogo aperto a tutti dove studiare, praticare e condividere la CNV con continuità diventa un valore per tutta la comunità.

Un incontro che non vuole restare un evento isolato, ma il germoglio di un progetto virtuoso per tutti.