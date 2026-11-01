A Roccascalegna presentato il progetto #TerreAttiveLab, corsi gratuiti per over 65 a partire da dicembre

Percorsi gratuiti volti a migliorare la qualità della vita, il benessere psicofisico e la partecipazione sociale delle persone over 65: è questo l’obiettivo del progetto#TerreAttiveLab presentato a Roccascalegna e curato dall’associazione TerreVive, con il patrocinio del Comune di Roccascalegna e la collaborazione della Pro Loco.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Abruzzo, è aperta a tutti i residenti del territorio regionale con età pari o superiore a 65 anni, con priorità per coloro che hanno residenza a Roccascalegna, e ha una durata di dodici mesi, fino a settembre dell’anno prossimo. Il programma delle attività, pensate per stimolare la creatività, far vivere momenti di condivisione e favorire il senso di appartenenza al territorio, comprende un laboratorio di danze popolari abruzzesi e della tradizione del Sud Italia, corsi base di pittura e ceramica, un laboratorio di narrazione e storia locale, arricchito dalla proiezione di alcuni film e dalla visione guidata di uno spettacolo teatrale, incontri e iniziative dedicate alla valorizzazione della storia e del paesaggio, con sei visite guidate alla scoperta delle eccellenze naturali e culturali del territorio.

“L’associazione TerreVive Aps, con sede a Roccascalegna, operante nell’ambito comunale dal 2025 con realizzazione di iniziative a carattere culturale, sociale e comunitario, – ha spiegato la presidente Stefania De Laurentiis durante la presentazione di ieri -ha visto finanziato il proprio progetto #TerreAttiveLab, nell’ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus, come supporto all’invecchiamento attivo. Un progetto in cui l’associazione crede fortemente e che nasce dalla volontà di valorizzare le persone over 65, migliorando il benessere psicofisico, la partecipazione sociale e la fruizione culturale. Le attività sono progettate secondo un approccio partecipativo e laboratoriale basato sul confronto e scambio di saperi, e dove il territorio si trasforma in spazio educativo e relazionale”.

L’iniziativa, come sottolineato dall’associazione TerreVive, nasce per dare una risposta concreta ai bisogni del territorio. Secondo i dati dell’ufficio anagrafe comunale di gennaio 2026, su 1.020 abitanti totali, ben 386 sono over 65 (120 nella fascia 65–70 anni, 162 tra i 71 e gli 80 anni e 104 con più di 80 anni). L’idea progettuale è quella di garantire la massima inclusività di queste fasce d’età e soprattutto di non lasciare indietro nessuno, tant’è che le attività non si svolgeranno solo nel centro abitato, ma in diversi luoghi. Questo per agevolare gli spostamenti degli anziani con maggiore difficoltà di mobilità, rafforzare il senso di comunità e partecipazione attiva, e valorizzare al contempo i luoghi di pregio ambientale, paesaggistico e culturale dell'intero territorio.

A prendere la parola durante la presentazione, il sindaco Domenico Giangiordano che ha sottolineato: “Un grande plauso va all'associazione TerreVive, una realtà giovane che già da un anno lavora con dedizione per riscoprire e valorizzare le tradizioni di Roccascalegna, dal coro folkloristico ai balli tradizionali, fino alla bellezza del nostro patrimonio paesaggistico. Il progetto #TerreAttiveLab è un’occasione di fondamentale importanza: grazie al sostegno della Regione Abruzzo per l'invecchiamento attivo, avremo la possibilità di coinvolgere i nostri concittadini nella riscoperta di un'identità condivisa e, soprattutto, di rafforzare i legami e la socialità all'interno della nostra comunità”.

La presentazione, che è stata accompagnata dalle esibizioni del Coro folkloristico di Roccascalegna, si è conclusa con l’annuncio del primo incontro in programma che è quello di danze popolari, curato da Anna Anconitano, che si svolgerà la prima settimana di dicembre.