Il cardinale Angelo Bagnasco a Pescara per la tavola rotonda "A.I. e Umanoidi: per quale Umanità?"

L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Ucid Sezione di Pescara, si presenta alla città e al territorio con il cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della Cei e della Conferenza Episcopale Europea.

L’Ucid, fondata nel 1947, ha lo scopo di promuovere l’incidenza dei principi del cristianesimo nel mondo del lavoro e dell’impresa. Guidata negli anni da personaggi di primo piano dell’industria e dell’economia, come Francesco Merloni, Pierluigi Abete, Giuseppe De Rita, a Pescara vedrà la presenza del presidente nazionale, l’imprenditore piemontese Paolo Porrino, e di relatori di grande spessore. «Lo scenario aperto dall’AI - sottolinea il presidente della Sezione di Pescara Maurizio Delfino - impone di ripartire da capo, sia sul fronte delle ragioni profonde del lavoro e dell’impresa, sia sui meccanismi e le dinamiche squisitamente industriali e produttive. L’Ucid - prosegue Delfino - ha una naturale disposizione a questa rilettura integrale dei fattori della realtà». Don Alessio De Fabritiis, direttore dell’Issr Toniolo, Michela Cortini, ordinario all’Università d’Annunzio, Gianluigi Peduzzi, presidente del pastificio Rustichella d’Abruzzo, e Simona Romiti, senior advisor e autore per Agenda Digitale, saranno i relatori di “A.I. e Umanoidi: per quale Umanità?”.

La tavola rotonda è in programma giovedì 22 ottobre, dalle ore 16:45, all’Aurum di Pescara, in contemporanea con InnovAzioni 2026, il Festival nazionale dell’Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.



