Studenti campioni di cybersecurity

San Giorgio a Cremano, Montesilvano e Viadana: sono queste le città salite sul podio della Cyber Security Challenge dedicata alle scuole superiori organizzata nell’ambito di Cybearly Forecasting 2027, l’evento promosso da Cybear e BearIT, con il patrocinio di Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Clusit e Comune di Pescara e in convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, che si è concluso oggi all’Aurum di Pescara.

Per due giorni, i futuri talenti della cybersecurity si sono sfidati applicandosi in diverse tipologie di prove, dedicandosi sia all’attacco (Red Teaming) che alla difesa (Blue Teaming) dei sistemi informatici. Partendo da un episodio di cyber crime realmente accaduto, che ha colpito una pubblica amministrazione nel 2021 portando alla diffusione di dati del pubblico e a una pesante sanzione per l’ente, gli studenti hanno avuto la possibilità di proiettarsi nel mondo lavorativo per comprendere quali siano le sfide reali che ogni giorno impegnano gli esperti del settore.

Al termine della competizione, a salire sul podio, come “Best Team”, sono stati i ragazzi dell’Istituto Enrico Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli) che hanno ottenuto il primo posto in tutte le tre sezioni della competizione. Per fair play, gli organizzatori hanno scelto di attribuire, quindi, il titolo di “Best Red Team” alla seconda squadra classificata, quella dell’Istituto Emilio Alessandrini di Montesilvano, mentre il titolo di “Best Blue Team”, è andato a cascata agli studenti dell’Istituto Ettore Sanfelice di Viadana (Mantova). Le tre squadre hanno avuto la meglio sui loro colleghi in rappresentanza degli istituti: Fermi Sacconi CPIA di Ascoli Piceno, Luigi Di Savoia di Chieti, Giambattista Bosco Lucarelli di Benevento e Stanislao Cannizzaro di Colleferro (Roma).

Nel corso della seconda giornata di Cybearly Forecasting 2027, il pubblico di esperti, appassionati e studenti del territorio, che hanno seguito l’evento sia in presenza che in streaming, hanno avuto la possibilità di seguire speech, use case, workshop e momenti di approfondimento dedicati a sicurezza informatica, intelligenza artificiale e governance. Tra i relatori della giornata: Daniele Simbula di Toyota Motor Italia con un intervento sul percorso di adozione dell’intelligenza artificiale in azienda, Albert Antwi-Boasiako, di e-Crime Bureau, che ha approfondito la governance dell’AI per la cyber resilience e le sfide connesse alla sua adozione, Raffaella Donghi di Sangalli, con l’esperienza della realtà aumentata applicata alla manutenzione industriale, Pietro Melillo di Würth Italia con approfondimenti sul ransomware e sulla visibilità delle reti. E ancora, sono intervenuti: Stefano Florio di F.lli De Cecco di Filippo, con un intervento sulla gestione delle identità digitali in azienda, Gianluca Pomante, con un contributo dedicato alla trasformazione dei sistemi decisionali attraverso l’intelligenza artificiale, Kledian Leka, sul tema dell’accessibilità digitale e Silvia Bernardini con un approfondimento sul rapporto tra sostenibilità e piccole e medie imprese. Spazio anche agli amministratori locali, con i saluti del deputato Guerino Testa e del sindaco di Pescara Carlo Masci, e alla tavola rotonda “Guidare il cambiamento: strategie istituzionali per una trasformazione digitale sicura, sostenibile e responsabile”, animata da Milena Antonella Rizzi dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Anna Vaccarelli di Clusit, Luciano Cococcia della Regione Abruzzo, Gianni Amato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Georgia Cesarone del Centro di Competenza START 4.0 e Michela Milano dell’Università di Bologna. A completare il parterre di relatori: Marco Caruso di Key2 NEXT, Gabriele Ghione di Counselly, Luca Tramontin, coach, analista sportivo e docente, mentre Marco Blonk-Steiner e Nicolò Mura di BearIT hanno tenuto un workshop in Sala Tosti sull’intelligenza artificiale.

La quarta edizione dell’evento si è appena conclusa e per gli organizzatori è tempo di tracciare un bilancio della manifestazione e di mettersi già al lavoro per la prossima edizione. «È stata una manifestazione di grande successo quest’anno», commenta Gaspare Aristide Silvestri, CEO di BearIT. «Abbiamo percepito la crescita dell’evento e abbiamo riscontrato un grande apprezzamento per i relatori, a cominciare da quelli internazionali che abbiamo coinvolto in questa quarta edizione, in particolare da parte dei giovani, e questo ci conferma che siamo sulla strada giusta. Sono state due giornate intense, portiamo a casa tanti spunti per migliorarci, come sempre, in attesa del prossimo anno quando ci saranno novità, anche tecnologiche, interessanti». Quanto alle novità in programma per l’edizione 2027, Silvestri non si sbilancia troppo, ma anticipa che: «il prossimo anno capiremo cosa l’AI pensa di noi».