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'PesGara per la LegalitÃ ', presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati

redazione
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SarÃ  presentata martedÃ¬ 20 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, a Roma, la quinta edizione di "PesGara per la LegalitÃ ", la manifestazione in programma a Pescara il 31 ottobre e il 1Â° novembre, che riunirÃ  istituzioni, Forze dell'Ordine, associazioni e cittadini nel segno dello sport, della prevenzione e della solidarietÃ .

L'iniziativa, promossa dal Comune di Pescara attraverso l'Assessorato allo Sport, con il coordinamento della Prefettura e la co-organizzazione dell'A.S.D. Passologico, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia.

Il programma prevede sabato 31 ottobre l'apertura del Villaggio della Salute e della Prevenzione, con screening gratuiti, visite specialistiche e attivitÃ  dedicate al benessere, oltre alle gare giovanili. Domenica 1Â° novembre spazio alla gara podistica di 10 chilometri e alla Passeggiata della LegalitÃ  in memoria di Christopher Thomas Luciani, detto Crox, il giovane ucciso a Pescara nel 2024.

La manifestazione avrÃ  anche una finalitÃ  solidale, con una raccolta di offerte a sostegno delle associazioni impegnate nella disabilitÃ  e nel contrasto al disagio giovanile.

SarÃ  possibile seguire la conferenza stampa anche in diretta streaming sulla web TV della Camera.

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