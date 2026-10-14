'Artinvita Festival', la IX edizione interroga il nostro impatto sul mondo

Il Festival Internazionale degli Abruzzi Artinvita giunge alla sua nona edizione. Da due anni a questa parte la Direzione Artistica ha intrapreso una nuova strada cercando di diffondere maggiormente la proposta artistica e culturale durante l'anno, lavorando per poter sostenere un progetto radicato e partecipato nel territorio. Il Festival resta pur sempre un momento ideale per condividere esperienze artistiche e culturali che ci permettono di incontrarci e veicolare messaggi importanti per impegnarci a costruire un mondo migliore.

Il Festival con i suoi appuntamenti toccherÃ i Comuni di Orsogna, Arielli, Crecchio e Guardiagrele, nell'entroterra della provincia di Chieti. La programmazione si aprirÃ venerdÃ¬ 23 ottobre nella chiesa di San Rocco ad Arielli con la video installazione documentaria Da qui in poi ci sono i Leoni dell'artista associata Paola Di Mitri, la quale torna ad Artinvita con un nuovo progetto che osserva il cambiamento del paesaggio causato dall'impatto delle attivitÃ umane sull'ambiente visitabile fino al 1 novembre.

La programmazione proseguirÃ domenica 25 ottobre, con un doppio appuntamento prima presso lo spazio /f urbÃ¤ / di Guardiagrele dove alle ore 11 ci sarÃ il vernissage dell'installazione visiva di Pernelle Gaufillet-Ventura, artista in residenza che sta soggiornando un mese in Abruzzo per sviluppare la sua pratica artistica sul territorio in collaborazione con il curatore Simone Masibilio. L'installazione resterÃ visitabile fino al 1 novembre. La giovane artista francese Ã¨ stata selezionata attraverso il progetto per artisti emergenti Nouveau Grand Tour 2026 promosso dall'Institut FranÃ§ais / Ambasciata di Francia in Italia come progetto di residenza rivolto ai giovani talenti francesi, attraverso una rete di istituzioni partner in Italia. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 il Festival si sposta a Crecchio, presso l'Auditorium Santa Maria Da Piedi, dove si terrÃ un laboratorio gratuito di tango aperto al pubblico, seguito alle ore 18.00, dalla performance Carnet de Bal che vedrÃ la coreografa Pascale Toniazzo danzare con una marionetta a grandezza naturale, sospesa e animata dal vivo. La giornata si concluderÃ con l'immancabile accompagnamento gastronomico delle Mamme d'Abruzzo, che delizieranno il pubblico con prelibatezze locali.

Torna a gran richiesta Antropocena, la cena/evento a tema sostenibilitÃ e futuro ideata dal direttore artistico Marco Cicolini assieme allo chef italo francese Arturo Franzino. Il 28 ottobre alle 21.00, presso la pizzeria FrÃ Granze a Orsogna di Francesco Pace, l'evento ci sorprenderÃ ancora con dei piatti che ci metteranno a confronto con le nostre abitudini culinarie e l'impatto che queste ultime hanno sul mondo e anche con le nostre prospettive future. Per partecipare alla cena sarÃ necessaria la prenotazione.

Il 30 ottobre alle 21.00 daremo il via agli ultimi appuntamenti di Artinvita presso il Teatro Comunale C. De Nardis di Orsogna con lo spettacolo L'Acquario - Ce qui s'Ã©caille de ce qui brille di BINETA (Anne Lise Binard), un concerto intriso di musica pop e barocca, attraversato da echi di visioni dimenticate. L'artista soggiornerÃ a Orsogna per adattare il suo spettacolo ad una versione unica pensata appositamente per il Festival. BINETA Ã¨ un personaggio impersonato nei panni di Anne-Lise Binard, un'artista musicista, ballerina e attrice con molteplici collaborazioni (James ThierrÃ©e, Boris GibÃ©, Adama Diop) con uno stile di scrittura singolare e risolutamente femminile. Il suo primo album, FOLKLO, pubblicato il 26 aprile 2026, Ã¨ un intimo road movie cinematografico. Dopo lo spettacolo, all'uscita dal teatro il pubblico si troverÃ immerso nel videomapping monumentale realizzato sulla facciata stessa del teatro comunale â€“ L'ile au corail dell'artista associato Simon Rouby. L'installazione che si potrÃ ammirare a partire dalle 22:30 fino alle 24:00 mette a confronto i milioni di anni impiegati dalle barriere coralline per rigenerarsi dopo l'ultima estinzione di massa con la crisi climatica che affrontano oggi.

Ultimo appuntamento di questa nona edizione Ã¨ Quello che non c'Ã¨ uno spettacolo teatrale della giovane regista italiana Giulia Scotti, domenica 1 novembre alle 19 presso il Teatro Comunale Camillo De Nardis di Orsogna. Quello che non c'Ã¨ Ã¨ il progetto selezionato da Artinvita tramite In-Box, una rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che promuove e sostiene alcune delle esperienze produttive piÃ¹ interessanti della scena emergente italiana.

Artinvita Ã¨ organizzato dall'associazione abruzzese Insensi in coproduzione con ThÃ©Ã¢tre de LÃ©thÃ© - Collectif 2+ e questa ottava edizione Ã¨ resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione Franco-Italiana di sostegno alla creazione contemporanea e grazie alla collaborazione di Institut Francais, del Teatro Comunale C. De Nardis di Orsogna nella gestione de I Guardiani Dell'Oca, la residenza per Artisti ad Arielli Dentro La Terra, lo spazio /f urbÃ¤ a Guardiagrele curato da Simone Marsiblio, Majella Coop, la Pizzeria FrÃ Granze e il supporto e il Patrocinio dei Comuni di Orsogna, Guardiagrele, Arielli e Crecchio che sin dai primi anni hanno creduto in questo Festival.

ARTINVITA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ABRUZZI

IX Edizione 23 ottobre â€“ 1 novembre 2026

Orsogna, Crecchio, Arielli, Guardiagrele

I biglietti saranno acquistabili nei luoghi degli eventi e sarÃ possibile prenotarli tramite mail o whatsapp.

Artinvita inaugura un nuovo approccio all'accessibilitÃ culturale proponendo la tariffa a scelta, tre opzioni di acquisto che permettono a ognuno di partecipare agli spettacoli e alle attivitÃ culturali proposte scegliendo la tariffa che si ritiene adeguata per sÃ©.

Tariffa suggerita: il costo base che si proporrebbe se non ci fosse la possibilitÃ di scegliere tra piÃ¹ tariffe.

Tariffa a sostegno: la tariffa per chi vuole sostenere la realizzazione di Artinvita con un piccolo contributo maggiorato.

Tariffa solidale: un prezzo ridotto perchÃ© il costo del biglietto non dovrÃ mai essere un freno per il vostro arricchimento culturale.

Contatti info e prenotazioni

Whatsapp: +393282568178

E-mail: biglietteria@artinvita.com

Sito web: https://www.artinvita.com/

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/artinvitafestival/