"Il giallo del semaforo" di Valeria Di Felice a Ortona

Sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18.30, la Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva di Ortona di Micaela e Francesco Ortolano la presentazione della silloge poetica "Il giallo del semaforo" di Valeria Di Felice, edita dalla prestigiosa SocietÃ Editrice Fiorentina all'interno della collana Pasifae diretta da Mario Fresa. Modera la giornalista Alessandra Renzetti, interviene lo scrittore di poesie Angelo Sirena.

Il giallo del semaforo Ã¨ una raccolta che Ã¨ stata finalista al Premio Parco Maiella e al Pontedilegno nel 2026 ed Ã¨ stata pubblicata in Romania, PerÃ¹, Ecuador e prossimamente in Spagna e Francia. L'opera rappresenta una complessa e stratificata meditazione sul tempo sospeso, fungendo da profonda riflessione etica e filosofica sulle prioritÃ dell'esistenza e sul legame autentico con la realtÃ . Il colore del semaforo evocato nel titolo non Ã¨ soltanto un elemento cromatico, ma assurge a figura della soglia tra due condizioni esistenziali, un confine sottile tra il giorno e la notte, la luce e l'ombra, la consapevolezza e l'attesa.

La figura di Valeria Di Felice si distingue nel panorama letterario non solo per la raffinata sensibilitÃ autoriale, ma anche per il suo instancabile e prezioso impegno culturale in qualitÃ di editrice e animatrice della cultura letteraria e poetica, capace di dare voce e spazio a progetti editoriali di altissimo spessore e valore critico.