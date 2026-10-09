"Una manovra per la vita", la disostruzione pediatrica al centro dell'attenzione

Quando un bambino rischia di soffocare, sapere come intervenire puÃ² fare la differenza. Sabato 10 ottobre a Lanciano e domenica 11 ottobre a Chieti si potranno imparare gratuitamente le manovre di disostruzione pediatrica.

A insegnarle saranno pediatri e operatori sanitari della Asl Lanciano Vasto Chieti, istruttori della SocietÃ italiana di medicina di emergenza urgenza pediatrica (Simeup), della Clinica pediatrica di Chieti e della Pediatria di Lanciano. Genitori, nonni, insegnanti e chiunque lo desideri potranno esercitarsi sui manichini da addestramento sotto la supervisione degli istruttori.

La referente dellâ€™iniziativa per la Asl Ã¨ Nadia Rossi, dirigente medico della Clinica pediatrica di Chieti e presidente della Simeup Abruzzo.

A Lanciano lâ€™appuntamento Ã¨ sabato 10 ottobre al Polo museale Santo Spirito, dalle 15.00 alle 18.00. A Chieti le prove si terranno domenica 11 ottobre in piazza Gian Battista Vico, dalle 9.00 alle 13.00.

I due appuntamenti rientrano in Â«Una manovra per la vitaÂ», lâ€™iniziativa organizzata dalla Simeup in oltre 80 sedi italiane. La giornata Ã¨ dedicata alla prevenzione e allâ€™insegnamento delle principali manovre salvavita. Gli istruttori spiegano come intervenire quando cibo o piccoli oggetti ostruiscono accidentalmente le vie aeree.

Il soffocamento da corpo estraneo Ã¨ un evento frequente in etÃ pediatrica. Rappresenta una delle principali cause di incidente domestico e di morte nei bambini, soprattutto sotto i quattro anni. Il picco Ã¨ fra i sei mesi e i tre anni.

La presenza di un corpo estraneo va sospettata quando, in pieno benessere, compaiono tosse o difficoltÃ respiratoria mentre il bambino mangia o maneggia piccoli oggetti.

Per i genitori Ã¨ importante conoscere la prevenzione e avere indicazioni semplici per gestire correttamente questa emergenza. Le prove sui manichini permettono di imparare le manovre sotto la guida diretta degli istruttori.

In Abruzzo Â«Una manovra per la vitaÂ» farÃ tappa anche a Pescara, Lâ€™Aquila e Teramo.