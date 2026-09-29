Pescara Sposi 2026: riflettori puntati sull'amore e sulle sue sfumature

L'amore torna protagonista al Padiglione Becci del Marina di Pescara con la 17Âª edizione di Pescara Sposi, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 10 con il taglio del nastro alle 21.

Promosso e organizzato da Fiere & Dintorni, con il patrocinio del Comune di Pescara, l'appuntamento si rinnova e amplia quest'anno la propria vocazione: Pescara Sposi non sarÃ piÃ¹ soltanto una manifestazione dedicata al giorno del "sÃ¬", ma diventerÃ uno spazio dedicato a tutti i momenti speciali da festeggiare, dai matrimoni ai compleanni, dalle lauree agli anniversari e a ogni altra occasione capace di trasformarsi in un ricordo.

Un luogo d'incontro tra chi desidera rendere indimenticabile una giornata importante e i professionisti chiamati a trasformare desideri e idee in esperienze personalizzate. Un vero e proprio punto di riferimento per scoprire proposte, tendenze e soluzioni innovative.

Dagli abiti da cerimonia alle bomboniere, dalle idee regalo ai viaggi, dalle acconciature alla fotografia, dall'intrattenimento musicale alla scelta delle location, fino al catering e agli accessori: Pescara Sposi raccoglie in un unico spazio tutto ciÃ² che puÃ² contribuire a costruire una festa su misura.

Ad arricchire il programma saranno anche wedding talk, occasioni di confronto diretto con i professionisti del settore per conoscere nuove tendenze, raccogliere suggerimenti e trovare ispirazione per organizzare al meglio il proprio evento.

Tra emozioni, incontri e sapori

Tra le novitÃ dell'edizione 2026 spicca una speciale edizione di Divinamente Abruzzo Food & Drink, da quest'anno ospite di Pescara Sposi.

Un'area pensata per rallentare, assaporare, degustare e incontrarsi, con wine bar, birre alla spina, street food e area relax, riuniti sotto il titolo evocativo "Tra emozioni, incontri e sapori".

PerchÃ© una festa non Ã¨ fatta soltanto di immagini e scenografie, ma anche di profumi, sapori, musica e momenti condivisi.

Pescara Sposi Ã¨ un unico luogo dove trovare tutto ciÃ² che rende speciale una festa.

Sabato: musica e intrattenimento

Il programma di sabato 3 ottobre prenderÃ vita sul palco a partire dalle 16.00, con l'intrattenimento musicale di VeD Event: musica live, DJ set, sax e animazione per raccontare, attraverso lo spettacolo dal vivo, come la musica possa trasformare ogni festa in un'esperienza da vivere fino in fondo.

A seguire, sarÃ la volta di Soundset, con show, live band, DJ set, sax e violin performer: una proposta spettacolare pensata per mostrare come ritmo, musica e performance possano diventare parte integrante dell'evento.

Domenica: bellezza, moda e un messaggio contro la violenza sulle donne

Domenica 4 ottobre, a partire dalle 16.00, saranno protagoniste in passerella le Corone Nazionali 2025 e 2026 di Splendida d'Italia.

Le ragazze del concorso diventeranno ambasciatrici di un messaggio che va oltre la bellezza e riguarda tutti: la lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Una performance volutamente lontana dai tradizionali canoni della passerella: niente lustrini, total black, piedi nudi, lo sguardo a terra e tra le mani i volti e le parole di chi non c'Ã¨ piÃ¹. Sulle note di Mia Martini, ogni passo si trasformerÃ in un momento di riflessione e in un grido contro il femminicidio.

Un messaggio affidato alla forza simbolica della moda e della performance: la vera bellezza non Ã¨ soltanto eleganza, ma anche coraggio, rispetto e capacitÃ di prendere posizione. PerchÃ© ogni donna ha il diritto di vivere libera dalla paura.

La passerella proseguirÃ con le acconciature proposte dagli hair stylist di GidiGÃ¬, per poi lasciare spazio al fashion event, una vera passerella di emozioni che porterÃ sul palco le creazioni di Luigi Cieri Atelier, firmate Annabella e Altarocca, e, a seguire, le proposte uomo di Antony Atelier.

Una crociera MSC per due persone

Per le coppie di futuri sposi Ã¨ prevista inoltre l'attesissima estrazione di una crociera MSC di sette notti nel Mediterraneo per due persone.

L'iscrizione e l'ingresso alla manifestazione sono gratuiti.

Pescara Sposi 2026 sarÃ aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 10.00 alle 21.00.

Per registrarsi gratuitamente Ã¨ possibile visitare www.pescarasposi.it e scaricare il proprio personal pass. Per partecipare all'estrazione della crociera Ã¨ possibile iscriversi attraverso Eventbrite oppure recarsi direttamente all'ingresso della manifestazione.

Pescara Sposi 2026

Padiglione Becci â€“ Marina di Pescara

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026

Ore 10.00â€“21.00

Ingresso gratuito