Riecco il 'Green Game': in classe una sfida per l'ambiente

Prende ufficialmente il via la 14ª edizione di Green Game, il percorso di formazione didattica che porta nelle scuole italiane i temi dell’economia circolare e della raccolta differenziata, attraverso attività interattive di approfondimento e confronto.

L’iniziativa, completamente gratuita per le scuole, è promossa dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, enti no profit che si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.

«Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani», spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori. «In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030.»

Il contest si rivolge agli Istituti Secondari di II grado e prevede un doppio binario: un tour in presenza che toccherà tutta la meravigliosa terra di Dante,la Toscana e un calendario di appuntamenti in modalità digitale per il resto d’Italia, per migliaia di ragazze e ragazzi pronti alla sfida a favore dell’ambiente.

Il tour di Green Game approderà anche nelle scuole della provincia di Chieti. L’attività didattica prevede una sessione di approfondimento guidata dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime (l’agenzia di produzione e divulgazione del format), per poi concludersi con una sfida a quiz interattiva tra le classi. Al termine degli appuntamenti, le migliori classi provenienti da tutta Italia si ritroveranno nella Finalissima Nazionale, il grande evento conclusivo durante il quale sarà decretata la Scuola Campione Nazionale 2027.

Nell’ultima finale nazionale di Roma sono stati oltre 3.000 gli studenti e le studentesse arrivati da tutta Italia per prendere parte all’evento, che ha visto trionfare l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio (VA), oggi istituto campione nazionale in carica.

Chi raccoglierà il testimone e diventerà Campione Nazionale di Green Game 2027?

Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le iscrizioni sono aperte!

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale greengame.it e sulle pagine social Facebook e Instagram del progetto.