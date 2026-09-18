'Art, Bike & Run 2026' al via con la Pedalata 'Da Ponte a Ponte'

Due appuntamenti esperienziali e un convegno dedicato al tema del Parco nazionale della Costa teatina. Ecco Una costa da vivere come da sottotitolo dell'edizione 2026 di Art, Bike & Run + Wine - la sesta - evento promosso da Confesercenti Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. Partner istituzionali della manifestazione sono Comune di Pescara, Comune di Francavilla al Mare e il Gal Costa dei Trabocchi.



Appuntamento domenica 20 settembre per il primo evento della sesta edizione con la ciclopedalata Da Ponte a Ponte, accompagnata dalla passeggiata nautica Da Porto a Porto.

Ritrovo alle 10 alla Madonnina del Porto di Pescara, dove un punto segreteria brandizzato Art Bike & Run + Wine accoglie i partecipanti, distribuisce i gadget dell’evento e indirizza ogni iscritto alla partenza. La segreteria è attiva al punto di partenza dalle 9. Per completare l’accredito è necessario presentarsi con il biglietto, stampato o da telefono (il ticket ha un costo di 4 euro: info e iscrizioni su https://www.artbikeandrun.it/edizione-2026/). Brindisi e show cooking alla fine della pedalata.



La ciclopedalata simbolo dell'evento, ogni anno più partecipata, è un percorso di circa 7 chilometri che collega i due ponti più iconici della costa, da Pescara a Francavilla al Mare - porta d’accesso alla Costa dei Trabocchi - in un'esperienza accessibile a tutti, pensata per famiglie, ciclisti occasionali e appassionati di mobilità dolce. Partecipa anche la Federazione Ciclistica Italiana che supporta nell'organizzazione e nella sicurezza.



Quest'anno la ciclopedalata si arricchisce di una dimensione inedita: una passeggiata nautica percorre lo stesso tragitto via mare, affiancando i ciclisti lungo la costa. Per la prima volta terra e mare si muovono insieme, nello stesso momento, sullo stesso tratto di Costa dei Trabocchi, grazie alla collaborazione con Assonautica Pescara-Chieti e il Circolo Nautico Pescara.

L'arrivo è previsto per le 12 al Porto turistico Marina di Francavilla, dove un secondo punto accoglienza raccoglie ciclisti e regatanti per un brindisi collettivo con un vino del territorio offerto da Citra e Casal Thaulero. Ad accompagnare questo momento di convivialità, uno show cooking a cura di LEC Service: la pasta viene preparata dal vivo e servita ai partecipanti, portando in tavola la tradizione gastronomica abruzzese e chiudendo così la mattinata tutti insieme.

Per i baby ciclisti di Da Ponte a Ponte, l’esperienza prosegue al Porto di Francavilla al Mare. Grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico di Francavilla al Mare, i bambini dai 5 anni in su potranno partecipare gratuitamente a un emozionante incontro con la vela per avvicinarsi allo sport e conoscere da vicino la bellezza della costa.

Lido Legnini - direttore Confesercenti Abruzzo, vice presidente CCIAA: “Confermiamo il messaggio di questa manifestazione, che è quello di valorizzare la Costa dei Trabocchi, guardando anche all’interconnessione con tutta la costa centrale e nord abruzzese. Seguiamo pertanto con interesse i lavori di completamento della ciclopedonale. In riferimento al programma di quest’anno, ricordiamo l’incontro dedicato al Parco Nazionale della Costa Teatina: per fare il punto sullo stato dell’arte, per un confronto con il territorio”.



Roberto Di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi: “Questa manifestazione dà l’opportunità di vivere la Costa dei Trabocchi grazie alle iniziative esperienziali organizzate. Seguiamo da vicino l’evoluzione dell’offerta ciclopoedonale lungo la Via Verde, che ha come punto di inizio Francavilla al Mare e come hub la città di Pescara: un progetto che può e deve essere modello di sostenibilità e movimento dolce”.

Art Bike & Run + Wine prosegue domenica 27 settembre a Francavilla con Tra terra e mare - Passeggiata narrante tra storia, arte e paesaggio e finale al tramonto accompagnato da teatro, degustazione e concerto. Giovedì 22 a Palazzo Sirena, sempre a Fancavilla al Mare, incontro su Parco Nazionale della Costa Teatina - Regole, sostenibilità e opportunità della Costa dei Trabocchi.