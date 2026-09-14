"Buongiorno Regione", l'Abruzzo torna in diretta su Rai 3

Dopo una stagione estiva segnata da record di ascolti per le edizioni dei telegiornali delle 14.00 e delle 19.35, lunedÃ¬ 14 settembre tornano le rubriche della Testata Giornalistica Regionale della Rai.

Dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ alle 7.00 su Rai 3 va in onda "Buongiorno Italia", con il panorama dell'informazione nazionale, e alle 7.30 "Buongiorno Regione" con cronaca, attualitÃ , servizio e territorio.

"Forte dei risultati conseguiti negli anni - si legge in una nota - Buongiorno Regione conferma una formula consolidata e introduce nuovi elementi che mettono insieme autorevolezza, prossimitÃ , servizio e capacitÃ di innovare.

"Buongiorno Regione" accompagnerÃ i telespettatori dentro le principali notizie, i temi e le storie dell'Abruzzo. Previsti collegamenti in diretta, approfondimenti, informazioni sul meteo e la rassegna stampa. Accanto alla cronaca saranno affrontati, nelle rubriche, temi legati all'ambiente, all'arte, alla cultura e allo sport. Nel racconto della regione particolare attenzione sarÃ riservata alle nuove generazioni, all'innovazione, alla tecnologia, alla creativitÃ e alle eccellenze del territorio.

LunedÃ¬ 14 si riparte raccontando la riapertura delle scuole per poi affrontare, nei giorni successivi, i temi della siccitÃ in agricoltura e dell'impatto sul settore vitivinicolo. Si traccerÃ nei giorni successivi un bilancio del turismo in Abruzzo, si parlerÃ del tema della sicurezza percepita nelle cittÃ , dell'allarme lupi, degli incendi boschivi e della raccolta differenziata.

Spazio anche alle segnalazioni dei telespettatori con foto e video da inviare al 331-6560890 e alle buone notizie per cominciare bene la giornata.

Fonte Ansa Abruzzo