Pescara Comix & Games 2026

Una delle manifestazioni di fine estate maggiormente attese si avvicina a grandi passi. A partire da venerdì 11 settembre e per tutto il week end, fino a domenica 13, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano (PE), il Pescara Comix & Games, giunto alla XIII edizione, prenderà vita e condurrà ospiti e visitatori a vivere momenti di puro divertimento.

Tanti i protagonisti attesi, a partire dall'attore americano Robin Lord Taylor, protagonista di diverse celebri serie televisive, ma volto noto sopratutto per aver interpretato il Pinguino, celebre nemico di Batman, nella serie Gotham. Ci saranno anche i due famosi content creator Sabaku No Maiku e Kasumi, il regista Mauro Zingarelli e tantissimi altri protagonisti del mondo cinematografico e di doppiaggio.

Come sempre saranno i cosplayer ha riempire di colori e risate gli spazi della kermesse, a partire dalla bellissima Himorta, poi Peciu, Silky Demon e i tanti ragazzi e ragazze fra i visitatori.

La musica, chiaramente farà da accompagnamento durante tutta la tre giorni, sopratutto al calar della sera, con tanti gruppi e cantanti che suoneranno e faranno ascoltare le più celebri colonne sonore del cinema e dei cartoni animati.

Moltissime le aree dedicate ai giochi di ogni tipo, dai più classici a quelli futuristici.

Ultimi, ma non per importanza, i fumetti e i loro autori. Segnaliamo anche quest'anno le presenze di Fabrizio “Pluc” Di Nicola, poi Fabrizio De Fabritiis, che insieme all'amico Camillo Chiarieri presenterà Maja, il nuovo personaggio della saga di Guardiani Italiani, ma anche il bonelliano Mirco Perniola, per finire con la “gloria locale” Joe Kirby, alias Giuseppe D'Addazio.

Insomma impossibile annoiarsi e noi vi terremo compagnia con foto e articoli, durante le tre giornate.

Di seguito il link dove potrete consultare il programma, l'elenco degli ospiti e tutte le info necessarie: https://www.pescaracomix.it/