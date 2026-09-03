Appuntamento con la tradizione, torna la passeggiata folkloristica "Che nnotta diliziose..."

La tradizione torna protagonista con "Che nnotta diliziose... â€“ la tradizione ieri, oggi e domani", una serata dedicata alla cultura popolare e al patrimonio folkloristico della cittÃ .

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ortona, Ã¨ in programma giovedÃ¬ 3 settembre, a partire dalle ore 21, e vedrÃ protagonisti i Cantori di Ortona e l'Accademia dello Spettacolo.

La passeggiata folkloristica prenderÃ il via a Terravecchia sviluppandosi lungo le vie del quartiere toccando i suoi angoli piÃ¹ suggestivi ovvero piazzetta dei Pescatori, piazzetta San Michele snodandosi poi lungo la Passeggiata Orientale e Largo Farnese, fino ad arrivare in Piazza del Teatro, dove Ã¨ previsto il concerto finale.

Un viaggio nella memoria e nella cultura locale, pensato per valorizzare le tradizioni e allo stesso tempo riproporle in una veste capace di parlare anche alle nuove generazioni.

A guidare la parte musicale saranno il MÂ° Romano Silli alle fisarmoniche, MÂ° Monja Marrone alle chitarre con il MÂ° Gabriele de Guglielmo alla direzione.

"Che nnotta diliziose..." vuole cosÃ¬ essere non soltanto uno spettacolo, ma un momento di condivisione e di riscoperta dell'identitÃ popolare ortonese, attraverso canti, musica, costumi e atmosfere che raccontano una tradizione ancora viva e capace di rinnovarsi.