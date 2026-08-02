Cristo degli Abissi tra fede, mare e tradizione a VallevÃ²

L'Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni invita la cittadinanza e i visitatori della Costa dei Trabocchi a partecipare alla Festa in onore del Cristo degli Abissi, in programma domenica 2 agosto 2026 nella suggestiva cornice di Contrada VallevÃ².

Un appuntamento profondamente radicato nella storia e nell'identitÃ del nostro territorio, che ogni anno rinnova il legame tra la comunitÃ , il mare e le tradizioni marinare, offrendo un momento di raccoglimento, preghiera e partecipazione.

La manifestazione prenderÃ il via alle ore 19:30 con la Santa Messa Solenne. SeguirÃ , alle 20:30, la tradizionale Fiaccolata in Mare, organizzata dall'Associazione Subacquea "Orsa Minore" di Lanciano e accompagnata dalla voce di Serena VerÃ¬, uno dei momenti piÃ¹ emozionanti della serata.

Alle 21:30 spazio alla musica con il concerto dei NoidÃ¹, mentre il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare, previsto alle 23:45 e curato dalla Pirotecnica Ortonese, concluderÃ la manifestazione.

La Festa del Cristo degli Abissi rappresenta un'importante occasione per custodire e tramandare una tradizione che appartiene alla memoria collettiva della nostra comunitÃ ,

valorizzando il patrimonio culturale, spirituale e paesaggistico di Rocca San Giovanni.

Vi aspettiamo a VallevÃ² per condividere insieme una serata di fede, emozione e tradizione, immersi nella straordinaria bellezza della Costa dei Trabocchi.

L'Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Parrocchia Santa Maria del Porto, all'Associazione "Cristo degli Abissi", all'Associazione "Scoglio del Gabbiano", all'Associazione Subacquea "Orsa Minore" e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro collaborazione, contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione.