Al via la seconda edizione di 'Sante4Sport' a Sant'Eusanio del Sangro

Andrà avanti fino a sabato 8 agosto la seconda edizione di Sante4Sport, la kermesse sportiva, culturale e conviviale promossa dall'associazione di promozione sociale Sante4People, che torna ad animare il territorio comunale di Sant'Eusanio del Sangro con un fitto calendario di tornei, musica dal vivo, stand gastronomici e occasioni di aggregazione aperte all'intera cittadinanza.

L'iniziativa affonda le proprie radici in una vicenda umana che ha saputo trasformare la sofferenza in un progetto di condivisione. Nel 2023, all'età di 24 anni, Marianna De Titta, oggi presidente dell'associazione, si è trovata a misurarsi con la diagnosi di un sarcoma di Ewing. Durante il faticoso percorso terapeutico, la giovane ha trovato accoglienza e conforto nella Fondazione Tommasino Bacciotti, realtà che offre ospitalità e vicinanza alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici in cura presso l'Ospedale Meyer di Firenze. Da quell'incontro, e dal desiderio di restituire quanto ricevuto, è germogliata l'idea di Sante4People: un sodalizio che organizza eventi sportivi, culturali e sociali per sostenere chi ogni giorno affronta la malattia, senza mai perdere di vista l'ambizione di farsi punto d'incontro e di crescita per l'intero territorio.

Lo scorso anno, Sant'Eusanio del Sangro aveva ospitato la prima edizione di Sante4Sport: una settimana scandita da tornei di calcetto, pallavolo, tennis e ping pong, capace di richiamare 250 atleti di ogni età grazie al sostegno delle associazioni locali, della Pro Loco, dell'Asd e dell'amministrazione comunale. L'intero ricavato di quella prima, fortunata esperienza fu devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti Ets. Un impegno che, sommato alle altre iniziative promosse durante l'anno – tra cui il consueto appuntamento natalizio di Sante4Christmas – ha permesso finora a Sante4People di devolvere complessivamente 16.750 euro alla Fondazione Tommasino Bacciotti ETS e 600 euro all'Associazione AGBE di Pescara, coinvolgendo centinaia tra volontari, famiglie, atleti e sostenitori del territorio.

Anche il ricavato di questa seconda edizione sarà interamente devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, realtà che accoglie ogni giorno oltre 130 persone e che, grazie a 29 appartamenti messi gratuitamente a disposizione delle famiglie, consente loro di affrontare le cure senza il peso economico e logistico di un alloggio lontano da casa, garantendo ogni anno decine di migliaia di pernottamenti gratuiti.

Grande è la soddisfazione espressa dall'amministrazione comunale, che patrocina l'iniziativa e ne accompagna ogni fase organizzativa. Grande è la soddisfazione espressa dall'amministrazione comunale, che patrocina l'iniziativa e ne accompagna ogni fase organizzativa.

“Sante4Sport è assai più di un torneo sportivo: è la testimonianza più autentica di come una comunità sappia trasformare il dolore in un gesto d'amore collettivo”, ha dichiarato il sindaco Raffaele Verratti. “Sant'Eusanio del Sangro è orgoglioso di ospitare, per il secondo anno consecutivo, un'iniziativa che unisce lo sport, la solidarietà e il senso più profondo di appartenenza al territorio. Il percorso di Marianna De Titta e l'impegno di tutti i volontari di Sante4People rappresentano un esempio prezioso, capace di ricordarci che nessuno dovrebbe restare solo di fronte alla malattia, e che insieme si può davvero fare molto di più. Come Amministrazione, saremo al fianco dell'associazione in ogni tappa di questa settimana di sport e comunità, certi che il calore della nostra gente saprà, ancora una volta, fare la differenza”.

Numerose le modalità con cui cittadini, attività commerciali e imprese potranno prendere parte alla manifestazione: diventando sponsor dell'evento, offrendo beni, servizi o supporto organizzativo, prestando la propria opera come volontari, oppure semplicemente partecipando alle attività e ai tornei in programma. Un invito che l'associazione rivolge all'intera comunità, nella convinzione – più volte ribadita dai suoi stessi promotori – che da soli si può fare tanto, ma insieme si può fare molto di più.