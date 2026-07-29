Pedalata di luna piena con 'Borracce di poesia' lungo la Costa dei Trabocchi

Con l’estate torna l’appuntamento della Pedalata di luna piena con Borracce di poesia, prima realtà ad aver pensato e realizzato un evento dedicato alla bici al chiaro di luna. Dopo gli appuntamenti di giugno ecco la nuova data: venerdì 31 luglio lungo la Costa dei Trabocchi.



Un’occasione unica per pedalare, di sera, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, con un percorso andata e ritorno dalla Marina di Torino di Sangro. La pedalata è accompagnata da soste per raccontare peculiarità e caratteristiche del territorio, con, inoltre la lettura di poesie dedicate alla luna, caratteristica unica di questi tour: momenti unici, dunque, all’andata seguendo il tramonto e, al ritorno, la luce della luna. Sempre con e-bike.



Il tutto a cura di Borracce di poesia, Asd affiliata Endas Abruzzo. Un progetto di Alessandro Ricci, giornalista, autore di guide dedicate alla scoperta dell’Abruzzo in bicicletta e Accompagnatore cicloturistico con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo. I tour sono sempre su ciclabile e ciclopedonale in sede propria: quello sulla Costa dei Trabocchi è di 40 chilometri andata e ritorno.

Diverse formule per la partecipazione, con prenotazione obbligatoria. Borracce di poesia fornisce e-bike, casco e garantisce copertura assicurativa, con inoltre la possibilità di partecipare anche con bici propria. C'è anche l'opzione della degustazione finale da Mare Blu a Marina di Torino di Sangro.



Info

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https://borraccedipoesia.it/

Alessandro: Tel. 3283543346