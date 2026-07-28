«Londra oltre la Brexit», l’associazione MeD – Mari e Deserti presenta il libro del giornalista Enrico Franceschini

Sarà piazza Garibaldi a Casalbordino ad ospitare il secondo evento dell’estate 2026 dell’associazione Med Mari e Deserti. Appuntamento alle ore 21 mercoledì 29 luglio.

Ospite dell’associazione sarà Enrico Franceschini, fine giornalista e scrittore, firma storica del quotidiano la Repubblica e noto corrispondente dalle più importanti sedi estere, che torna a Casalbordino con un nuovo avvincente romanzo su un tema di stringente attualità. Durante l’incontro Franceschini dialogherà con la presidente dell’associazione Lucia Valori.

«Londra oltre la Brexit – Dieci anni dopo, tra storia, politica e giallo» il titolo della serata.