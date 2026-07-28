"Da Zero a Duemila": la pedalata dal mare alla montagna tra amicizia e passione

Mettete in carica le gambe e preparate il costume da bagno!
Domenica 2 agosto 2026 torna l'attesissimo appuntamento con "da Zero a Duemila", la giornata su due ruote organizzata dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (Pescara - Chieti Ciclismo).
Un evento aperto a tutti che unisce la bellezza della costa abruzzese con il fascino sfidante della montagna.
Importante: non si tratta di una gara agonistca, ma di una splendida giornata da vivere in compagnia, all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della condivisione!
Programma e Dettagli dell'Evento
Ritrovo: Ore 07:30 a Francavilla al Mare, presso il Bar Le Gemelle (con colazione per iniziare al meglio!).
Partenza: Ore 08:00 con destinazione Blockhaus.
Pausa Ristoro: Durante il percorso ci si fermerÃ all'Andata per la colazione e al Ritorno per un gustoso panino "alla romana" presso il distributore AGIP a Pretoro.
Gran Finale al Mare: Una volta rientrati, ci si tuffa in acqua! Ad attendere i partecipanti ci saranno doccia e birra presso lo Stabilimento Balneare Le Gemelle. (N.B. Non dimenticate il costume a casa!)
Assistenza e Sicurezza
Niente paura per eventuali imprevisti meccanici: lungo il percorso sarÃ presente l'assistenza tecnica con furgone al seguito, offerta gratuitamente dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno.
Informazioni e Contatti
Siete pronti a pedalare dal livello del mare fino alle vette del Blockhaus?
Telefono / Info: 3281617416
Siete tutti invitati a partecipare per vivere insieme una giornata indimenticabile!
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