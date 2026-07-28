L’Abruzzo set cinematografico: in campo una trentina di specialisti

Una trentina di figure altamente specializzate e qualificate, tutte formate nella nostra regione, impegnate con le troupe che hanno scelto l’Abruzzo come set di nuove produzioni cinematografiche. E’ il lusinghiero bilancio tracciato dall’“Ifa Scuola di Cinema” di Pescara, che rispondendo a un bando dello scorso aprile della Fondazione Abruzzo Film Commission, ha fornito a queste produzioni le figure professionali necessarie a integrare e arricchire le loro squadre.

A testimoniare la positiva sinergia realizzata con la struttura presieduta da Piercesare Stagni e diretta da Alessandro Voglino è Cristiano Di Felice, produttore cinematografico che dell’Ifa è il direttore. Nei giorni scorsi, con Veronica Naccarella ha accolto nella sede di via Beato Angelico i vertici della struttura pubblica che “fornisce supporto concreto in ogni fase della produzione, dalla pre-produzione alle riprese”: occasione per fare il punto sull’importante sinergia realizzata e gettare le basi per nuovi orizzonti. «Negli ultimi mesi - spiega con orgoglio - abbiamo fornito alle produzioni una trentina di figure professionali necessarie a completare e arricchire le rispettive troupe. Un’attività, la nostra, che attinge a 17 anni di formazione e che svolgiamo anche fuori regione, ma che in questo caso ha davvero un valore particolare».

A conferma del valore del punto raggiunto, ecco le parole di Stagni: «Una visita piacevolissima e dovuta: la collaborazione pluriennale con l’Ifa è rafforzata quest’anno dal numero incredibile di maestranze che è riuscita a fornire ai film girati in Abruzzo. Tante produzioni sono state rese possibili anche grazie a loro, contribuendo a rafforzare quel clima di entusiasmo che si respira attorno a queste attività e che forse in Abruzzo non c’era mai stato prima. Vedere sul set a Pescara tanti ragazzi con la maglietta della scuola, per me che ne sono stato anche docente è davvero un motivo di vanto. Anche per i complimenti ricevuti da regista e troupe e la visita “improvvisata” che ha fatto il presidente della Regione, a sottolineare proprio il valore della formazione che si svolge qui»

Il primo report condiviso con i vertici della Abruzzo Film Commission elenca i lavori cui l’Ifa ha fornito in questi mesi di intenso lavoro le figure professionali richieste: “L'Aura”, per la regia di Marco Bocci; “Celestino V” per la regia di Edoardo Re e “Dove non mi hai portata” per la regia di Daniele Luchetti. Elenco cui si uniscono i cortometraggi “Il mio carnevale” per la regia di Daila Silvestri e “L’ultimo giorno” per la regia di Igor Maltagliati. «E tutto - sottolinea ancora Di Felice - senza contare come in questo modo le produzioni abbiano potuto abbattere costi di alloggio, diaria e transfert, risparmiando diverse migliaia di euro: e non è certo un particolare secondario».

Tante, come detto, le figure professionali messe a disposizione delle produzione realizzare in terra d’Abruzzo dall’Ifa. Un caleidoscopio ricco e variegato di ruoli e funzioni altamente qualificati che va dall’elettricista al macchinista, dal “data manager” all’aiuto operatore; dall’assistente alla regia e di produzione alla segreteria di edizione e al fonico; dal video assistente al “Mdp”. Fino agli “aggiunti” costumi, produzione e casting.

A conferma di come l’Abruzzo sia pronto a rispondere a una nuova e ricca stagione di produzioni cinematografiche.