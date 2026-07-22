Guardiagrele, torna la tradizione con “Le Contrade nel Borgo”: sapori tipici, spettacoli e musica dal vivo

Un appuntamento imperdibile dedicato alla riscoperta delle tradizioni locali e della buona cucina sta per animare la vita cittadina di Guardiagrele. Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, la suggestiva area di Neviera / Faricciola ospiterà la manifestazione “Le Contrade nel Borgo – Alla scoperta dei sapori guardiesi”, un evento ideato per mettere al centro l'anima e la cultura del territorio.

L'iniziativa vanta il patrocinio del Comune di Guardiagrele, dell'associazione I Borghi più belli d'Italia, di Cittaslow e della Pro Loco.

Un viaggio tra i sapori della tradizione

Il cuore dell'evento sarà il ricco itinerario del gusto con oltre 15 stand gastronomici pronti a offrire un menù completo e variegato:

Primi piatti: Tagliatelle con borragine, salsicce e noci; sagne e ceci.

Secondi piatti: Braschiole di cavallo, pallotte cace e ove, trippa, baccalà con peperoni arrosto, pizz e foje, panino con porchetta, seppie e piselli, formaggio arrosto, tagliata di manzetta abruzzese, salsicce, arrosticini e patatine fritte.

Focacce e prodotti da forno: Pizza bianca e rossa, pizze farcite, pizze fritte, pane e prosciutto, pane e olio, pizza scima, oltre a contorni di pomodori e cetrioli.

Frutta, dolci e bevande: Cocomero fresco, pizza doce, gelato artigianale, pizzelle, tarallucci, cantucci, caffè, cocktail, vino cotto, genziana e sangria.

Musica, balli e intrattenimento

A fare da colonna sonora alla serata ci sarà un ricco programma musicale dal vivo con le esibizioni di:

I tre Hombres

Lella e Salvatore

Rosso Pepe Junior

Il programma sarà arricchito da momenti dedicati al ballo e al karaoke per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.