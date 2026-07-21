Le lettere d'amore infiammano l'estate italiana ed esibiscono lo scontrino

Amore, ma quanto mi costi? Uno scontrino di cassa lungo 10 metri su cui è trascritta una lunghissima lettera d’amore è il documento mediante cui Pier Lorenzo Pisano, noto regista e sceneggiatore, ha conquistato la giuria della XXVI Edizione del Premio Lettera d’Amore a Torrevecchia Teatina.

Il premio quest’anno ha visto partecipare scrittori e sceneggiatori molto noti, con testi di altissimo valore letterario, che contribuiscono a formare una delle migliori annate del concorso.

La giuria presieduta da Arnaldo Colasanti ha deciso di nominare dieci vincitori ex aequo (con una menzione speciale).

“Il Premio si sta trasformando naturalmente da competizione in rassegna che onora un genere letterario obsoleto e lo rilancia come una pratica dell’elaborazione del sentimento, costituendo una subliminare coscienza unitaria, non riferibile a un inconscio collettivo, ma alla specifica volontà di testimoniare il bene, da contrapporre al male che occupa i notiziari quotidiani, sfregiando le anime di tutti", afferma Massimo Pamio.

“In questi anni dolorosi, traumatici, si è sentito il bisogno di riscoprire i sentimenti di amore e di solidarietà. Un altro buon segno, è che non sono state dedicate lettere d’amore a oggetti del consumo o dell’elettronica”, afferma la professoressa Tonita Di Nisio, membro della giuria

La professoressa Lucilla Sergiacomo annota: “I valori positivi, l'amore, la dedizione, il rispetto reciproco, l'importanza dei sentimenti, il ricordo di chi abbiamo amato e non c'è più, sono temi ricorrenti in queste belle lettere e rincuorano in un tempo assurdo come il presente, dove le dichiarazioni di guerra e distruzione si sommano alle guerre e alle distruzioni. Questo Premio diffonde un messaggio di serenità””.

Premio originalità (primus inter pares): Pier Lorenzo Pisano;

Vincitori ex aequo: Giovanna Albi, Alessandro Basciani, Paolo Borsoni, Rosmunda D’Amico, Angelo Gaccione, Stefania Greco, Maria Ines Heidenreich, Martina Sbraccia, Vincenzo Trama.

Premio alla memoria: Plinio Perilli.

Premi speciali della giuria per i testi ritenuti di notevole valore letterario: Lilliana Capone, Timoteo G. Del Giaccio, Michela De Martino, Sandro De Nobile, Tino Di Cicco, Assunta Di Cintio, Grazia Di Lisio, Milvia Di Michele, Patrick Fongaroli Frizzera, Giovanni Monti, Patrizia Pallotta, Fatima Peralta Garcia, Toni Pesce, Valeria Raimondi, Clive Riche, Nicola Sguera, Francesco Stoppa, Anna Tangocci, Carlo Tassini, Emanuela Verdone.

Segnalati come testi particolarmente significativi: Loredana Cornacchio, Caterina D’Ascenzo, Angela Di Giovanni, Rosanna Di Iorio, Mirella Di Renzo, Selma El Haroui, Giuseppa Finocchiaro, Sonia Foschiatti, Jesus Franco Martin, Anna Gatto, Tania Giuga, Monica Gorret, Lorenzo Iannelli, Johnny La Rocca, Giulia Madonna, Elena Malta, Clelia Mariani, Francesca Mascioli, Fantino Mincone, Serena Ongaro, Tommaso Rapino.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torrevecchia Teatina, alla presenza del sindaco Francesco Seccia, sabato 8 agosto, nell’ambito della Festa della Lettera d’Amore che si svolgerà dal 5 al 9 di agosto, con mostre, concerti, one man show, presentazioni di libri e con il patrocinio di Regione Abruzzo, Comune di Torrevecchia Teatina, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Chieti-Pescara, nell’ambito del piano di valorizzazione 2026, con la partecipazione della Demoantropologa SABAP Dott.ssa Mariantonia Crudo, e dell’AIGU, Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO – ETS, Gruppo regionale Abruzzo, Museo Lettera d’Amore, Associazione AbruzziAMOci, Pro Loco Lettera d’Amore.