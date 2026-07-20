Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret taglia il traguardo delle 26 edizioni, a Lanciano torna la grande comicità italiana

L’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret, con il prestigioso patrocinio della Regione Abruzzo per la sezione culturale e del Comune di Lanciano, annuncia il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e longevi dell'estate: il Festival Nazionale Adriatica Cabaret, che taglia quest'anno lo straordinario traguardo della sua 26esima edizione.



Venerdì 24 e sabato 25 Luglio 2026, la suggestiva e storica Piazza d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano si trasformerà nel cuore pulsante della comicità italiana, offrendo al pubblico due serate indimenticabili dove l'arte del far ridere si sposa perfettamente con la valorizzazione del territorio.



Il festival non sarà soltanto un viaggio attraverso le mille sfaccettature della risata, ma proporrà anche un'esperienza sensoriale completa che unisce il buon umore alla tradizione gastronomica. Entrambe le serate prenderanno il via ufficiale alle ore 19:00 con un momento dedicato a una speciale degustazione gratuita, pensato per accogliere il pubblico in un'atmosfera conviviale e festosa prima dell'inizio degli spettacoli sul palco, previsto per le ore 21:00. In particolare, la serata di sabato 25 Luglio vedrà come assoluto protagonista culinario un grande classico della tradizione: un prelibato piatto di mezze maniche all’amatriciana, preparato per l'occasione con il rinomato guanciale Sorrentino, offrendo così un perfetto connubio tra spettacolo e gusto.



La complessa e attenta macchina artistica di questa pietra miliare è guidata dalla sapiente firma del Direttore artistico Matteo Cotellessa, il quale ha espresso profonda soddisfazione e orgoglio per l'altissimo livello qualitativo raggiunto dal cast di quest'anno.

Così interviene il direttore artistico: «Siamo profondamente orgogliosi di tagliare il traguardo della ventiseiesima edizione con un cast così elevato e variegato. Il nostro festival non si limita a essere un semplice momento di intrattenimento estivo, ma si conferma anno dopo anno come un vero e proprio laboratorio culturale e artistico. Siamo riusciti a unire nello stesso spazio grandi maestri della comicità nazionale e nuove, brillantissime promesse del cabaret in una cornice unica e ricca di storia come quella di Lanciano. Il nostro obiettivo fondamentale è da sempre quello di regalare leggerezza, spensieratezza e altissima qualità al pubblico; quest'anno la perfetta sinergia tra la grande comicità italiana e le eccellenze gastronomiche del territorio renderà l'intero evento ancora più magico e speciale per tutti i partecipanti»._



Il ricchissimo cartellone artistico di questa edizione speciale vedrà alternarsi sul palco assoluti fuoriclasse della risata e della televisione italiana, insieme a storici amici della manifestazione ed eccezionali talenti. Tra i nomi più attesi spiccano senza dubbio quelli di Francesco Paolantoni, Ivaldo Rulli e Arduino Speranza, pronti a trascinare la platea con la loro travolgente ironia. Il palcoscenico delle Torri Montanare sarà inoltre impreziosito dalle esibizioni e dalle performance di grandissimi professionisti del settore come

l'eclettico Alberto Caiazza, Maria Rita Piersanti, Sandro Avigliano, Alberto Spagone, Francesco Porcu, Enrico Paris, Adriana Taddeo; Carolina Sardelli presenterà la manifestazione.

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà tempestivamente al coperto presso il moderno polo fieristico Lancianofiera, all'interno del Padiglione 3 in Contrada Iconicella.



Per ricevere ulteriori informazioni sulla programmazione, rimanere costantemente aggiornati sulle novità dell'ultima ora o per richiedere la consegna diretta dei biglietti, è possibile contattare l'organizzazione al numero di telefono dedicato 334/3052141.

Tutti i dettagli ufficiali sono inoltre disponibili consultando il sito internet www.adriaticacabaret.it [1] e seguendo i profili social ufficiali dell'evento su Facebook e Instagram.