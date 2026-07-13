Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”, annunciati i finalisti della decima edizione

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie con Elisa Quinto e Sara Caramanico, il Comune di Ripa Teatina guidato dal sindaco Roberto Luciani, e l'Associazione Festival Rocky Marciano Ets presieduta da Gianluca Palladinetti annunciano i finalisti della decima edizione del Premio Letterario Rocky Marciano "Storie di Sport", in collaborazione con il Panathlon Club Chieti.

L'iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale, si propone di diffondere i valori e i principi dello sport, con particolare attenzione a temi fondamentali come i diritti umani, la salute, la cultura, l'educazione e l'integrazione. L'intesa tra queste realtà nasce dalla condivisione di una visione comune: considerare lo sport non soltanto come competizione o risultato agonistico, ma come esperienza educativa, linguaggio universale, strumento di crescita personale, inclusione sociale e costruzione di comunità.

Il Festival Rocky Marciano, dedicato alla figura del grande campione originario di Ripa Teatina, ha sempre interpretato lo sport come luogo di narrazione, sacrificio, disciplina, rispetto e riscatto. In questa prospettiva, la collaborazione con il Panathlon Club Chieti rappresenta un naturale ampliamento del percorso culturale e valoriale che il Festival porta avanti da anni. Il primo risultato concreto di questa nuova sinergia riguarda il concorso letterario nazionale "Storie di Sport", giunto nel 2026 alla sua X edizione e divenuto nel tempo uno degli appuntamenti più significativi del Festival; il Premio Storie di Sport infatti, include anche uno speciale Premio Panathlon. La manifestazione vanta il patrocinio della Regione Abruzzo e del CONI Abruzzo, ed è realizzata con il contributo di Saquella Caffé.

La giuria di esperti è composta da figure di spicco del panorama editoriale e letterario: Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Valerio Valentini (Readerforblind), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout) e Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

Per quanto riguarda i finalisti e i premiati della decima edizione, le opere selezionate includono "La torta di Linz" di Marco Ceccarini, "Il freddo dell'estate" di Emanuele Tumminelli e "1998" di Umberto Zimarri. Il Premio Panathlon, del valore di 250 euro viene assegnato al racconto "L'ultimo round" di Giacomo Cupido che ha vinto anche il Premio Rocky Mattioli riservato ad un autore abruzzese. Le borse di studio sono state invece conferite a "Il sogno" di Flavia Forestieri e "Redini imperfette" di Chiara Minelli. Durante la serata si terranno i momenti di lettura a cura di Stefano Di Caprio e Valeria Maresca.

La cerimonia di premiazione, condotta e presentata da Sara Caramanico, si terrà il 24 luglio 2026 a Ripa Teatina a partire dalle ore 20.30, nell'ambito della XXII edizione del Festival Rocky Marciano. Si ricorda che la presenza dei vincitori è obbligatoria per l'attribuzione del premio.