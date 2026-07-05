"La volgare ingordigia", presentato il nuovo libro di Rossano Orlando

Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 4 luglio nell'area di spiaggia libera ‘Mare Senza Barriere’ a San Salvo Marina, la presentazione del nuovo libro del giornalista Rossano Orlando dal titolo “La volgare ingordigia. Dall'avidità dell'homo oeconomicus alla speranza nell'homo reciprocans”, un appuntamento inserito nel palinsesto del Festival di Letteratura e Dintorni Crocevie.

L'incontro, moderato dal giornalista Pino Cavuoti, ha rappresentato un confronto ricco di spunti sui temi della reciprocità, della solidarietà, analizzando avidità, isolamento, mancanza di legami relazionali e il futuro della società.

Tra i presenti la consigliera comunale delegata alla Cultura Maria Travaglini e il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Un appuntamento partecipato e coinvolgente che conferma come la cultura sappia creare ponti, stimolare il confronto e valorizzare il territorio. Crocevie continua il suo viaggio tra libri, idee e persone, regalando alla città momenti di autentica condivisione