Macondo Festival porta in scena "Animali umani. Un monologo su tutti noi" di e con Roberto Mercadini

Giovedì 18 giugno alle ore 21:00 l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare ospita "Animali umani. Un monologo su tutti noi" il nuovo spettacolo scritto e interpretato dal narratore e divulgatore Roberto Mercadini, tra le voci più originali del teatro di narrazione contemporaneo.

Lo spettacolo chiude l'anteprima della manifestazione per lasciare spazio alla tre giorni di Macondo Festival che ci sarà il 19, 20 e 21 giugno: possibile grazie all'impegno della sindaca Luisa Russo e dell'assessora alla Cultura Cristina Rapino in collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara e la direzione artistica di Peppe Millanta, si da ufficialmente il via alla decima edizione dell'evento culturale tanto atteso dell'estate francavillese.

Che cos’è l’essere umano? Un animale politico, come scriveva Aristotele. Un animale dotato di ragione. L’unico che parla, secondo Dante. Ma anche una creatura feroce, una “scimmia nuda”, un essere che continuamente tenta di superare i limiti della propria natura. Partendo da queste definizioni – filosofiche, scientifiche, poetiche – Mercadini costruisce una narrazione affascinante, a tratti ironica, sull’epopea dell’Homo sapiens.

Animali umani attraversa i millenni della nostra storia soffermandosi su ciò che ci rende unici e, allo stesso tempo, profondamente simili alle altre forme di vita: le società, dalla dimensione del branco agli Stati; la guerra, dalle mani nude agli ordigni nucleari; il fuoco, il cibo, i culti, il linguaggio. Una panoramica, a tratti vertiginosa a tratti comica, che invita il pubblico a interrogarsi su cosa davvero ci distingua – o ci accomuni – agli scimpanzé, alle formiche, ai virus e a ogni altra parte della Natura.

Con il suo stile inconfondibile, tra passione divulgativa e humour, Roberto Mercadini accompagna gli spettatori in un viaggio sorprendente dentro l’identità umana.

Biografia

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), è autore e interprete dei suoi monologhi teatrali, oltre che scrittore. Nei suoi testi, sia teatrali che in forma di libro, fa convivere l’intento artistico con la divulgazione, solitamente storica, scientifica o letteraria. Fra i suoi spettacoli teatrali, rappresentati in tutt’Italia: “Dante. più nobile è il volgare”, “Moby Dick – sebbene molti abbiano tentato”, “Fuoco nero su fuoco bianco – monologo tentacolare sulla Bibba”, “Little Boy – storia incredibile e vera della bomba atomica”, “Animali umani – un monologo su tutti noi”: quest’ultimo è una riflessione su Homo sapiens che spazia dalla scienza alla letteratura antica. Anche i suoi libri, tradotti in diverse lingue, uniscono narrazione e saggistica. Ricordiamo in particolare: “Bomba atomica”, “L’’ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del rinascimento” e “Io dico l’universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo” tutti editi da Rizzoli. Da gennaio 2023 è ospite della trasmissione “Splendida cornice” condotta da Geppi Cucciari in onda su Rai 3. È attivo sul web, in particolare su YouTube, dove conta oltre 200.000 iscritti. Nell’estate del 2026, insieme alla cantautrice Emma Nolde, porta in giro per l’Italia lo spettacolo “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano: canzoni e poesie in dialogo”.

E' possibile acquistare il biglietto su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/anteprima-macondo-festival-animali-umani-un-monologo-su-tutti-noi-francavilla

Per informazioni : direzionemacondofestival@gmail.com,

370 3525381



