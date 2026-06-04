ReadyMade - Un manuale di sopravvivenza

ReadyMade

Questo non è un libro, è?

Un manuale di sopravvivenza

con Antonio Di Loreto, Daniela Quieti, Antonella Caggiano, Antonella D’Arrezzo

Venerdì 5 giugno 2026, ore 20:40 presso Pasquinelli Casa Cultura a Pescara (Via Nicola Fabrizi 14), quarto appuntamento con il progetto di conversazioni letterarie “feat Marcel Duchamp - René Magritte, READY-MADE/Questo non è un libro… è?”. Ospiti del quarto appuntamento saranno Antonio Di Loreto (saggista, scrittore) e le poetesse Daniela Quieti, Antonella Caggiano, Antonella D’Arrezzo.

Ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines, coordinatrici Fabiola Nucci e Annarita Pasquinelli Michetti.

Progetto promosso da Bibliodrammatica aps, Biblioteca “Marilia Bonincontro” e I luoghi del buon incontro aps, #pasquinellicasacultura, SU/SintassiUrbane - rivista letteraria.

Patrocinato dal Comune di Pescara e dalla Provincia di Pescara, dal Comune di Chieti/Chieti solidale srl, dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Con gli auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura - Città che legge/Maggio dei libri.

“Un manuale di sopravvivenza” è il titolo del quarto appuntamento di ReadyMade, titolo tratto dal romanzo “Cronache dal lontano immenso” edito da PaperHill, scritto da Antonio Di Loreto (saggista, scrittore, fotografo). Con la partecipazione delle poetesse Daniela Quieti, Antonella Caggiano, Antonella D’Arrezzo.

Antonio Di Loreto, scrittore: “Gli uomini tirarono tutti un sospiro di sollievo; avevano lasciato alle spalle una serie di avvenimenti pericolosi che avevano messo a dura prova la loro resistenza nervosa. Più di una volta era sembrato loro di aver perso ogni speranza di sopravvivenza e ogni volta, con tenacia e volontà e, con la forza della disperazione, erano stati capaci di piegare a proprio favore i loro destini. Ora, senza neanche saperlo, avevano creato una comunione di spirito che avrebbe saldato i loro animi.”

Beniamino Cardines, direttore artistico: “Da Marcel Duchamp rubiamo il concetto di ready made ‘già fatto, confezionato, pronto all’uso’, ovvero di ri_uso, di nuova esistenza di un oggetto che attraverso l’arte torna a vivere, ad avere un valore nuovo. Il valore del gesto altamente simbolico dell’arte che può trasformare, che può reinventare la cose e la vita. Da René Magritte rubiamo il concetto del surreale, ovvero dell’immaginazione che può guardare le cose e dargli una lettura assolutamente altra dalla forma. Dunque attraverso la Letteratura immagineremo altro dal libro stesso. Altro in quanto un libro non ha solo una forma, ma è anche ciò che non si vede, ovvero idee, concetti, valori. Un libro non è solo un libro, piuttosto un’urgenza di comunicare. Di volta in volta, attraverso un libro cercheremo di creare un focus culturale, sociale, antropologico. Una discussione da cui scaturire e attraverso cui tornare al libro stesso. La poesia e le poetesse, ci verranno in aiuto per dare un’ulteriore prospettiva al tema focus del libro proposto. Quindi, a ogni incontro, oltre all’autore del libro proposto, saranno presenti tre poetesse che avranno la possibilità della provocazione e l’onere di avvalorare ‘questo non è un libro: è…?’”

Programma:

-giovedì 7 maggio ore 17 Biblioteca “M.Bonincontro” Chieti scalo

è… un mondo cambiato con Marco Tabellione,

e con Assunta Di Basilico, Milvia Di Michele, Annamaria Di Lorenzo

-giovedì 21 maggio ore 18 Biblioteca “M.Bonincontro” Chieti scalo

è… distopia esistenziale con Gianfranco Contini,

e con Manuela Di Dalmazi, Mara Motta, Annarita Pasquinelli

-giovedì 28 maggio ore 18 Biblioteca “M.Bonincontro” Chieti scalo

è… un inno alla vita con Paolo Di Bartolomeo,

e con Caterina Franchetta, Giulia Madonna, Sonia Pedroli

-venerdì 5 giugno ore 20:40 #pasquinellicasacultura Pescara

è… un manuale di sopravvivenza con Antonio Di Loreto,

e con Antonella Caggiano, Antonella D’Arrezzo, Daniela Quieti

-venerdì 12 giugno ore 20:40 #pasquinellicasacultura Pescara

è… le risposte di sempre con Marco De Salvo,

e con Vittorina Castellano, Stevka Smitran, Patrizia Splendiani

Ideazione e Direzione artistica / Beniamino Cardines

Coordinamento / Fabiola Nucci - Annarita Pasquinelli Michetti

Luoghi:

Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro “ Piazza San Pio X - Chieti Scalo

#pasquinellicasacultura Via Nicola Fabrizi 14 - Pescara

Collaborano al progetto: capofila Bibliodrammatica aps ets, Biblioteca sociale “M.Bonincontro” e Chieti Solidale srl, “I luoghi del buon incontro aps”, #pasquinellicasacultura, WWTS/World Woman Talent System, AP/ArteProssima, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, #Distorsioni – la Poesia dialoga con l’Arte, MLA/Museo Lettera d’Amore, OPI/Orchestra Poetica Italiana, www.poesiafemminilesingolare.it, MaiArte aps, PHF3/Poetry House Festival, FBS/Festival delle Biblioteche Sociali, SU/Sintassi Urbane - rivista letteraria.