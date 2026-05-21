'In pista per la vita', defibrillatore in dono sulla ciclopedonale della Costa dei Trabocchi a Ortona

Sabato 23 maggio a Ortona, sulla ciclopedonale della Costa dei Trabocchi, si terrà l'iniziativa “In pista per la vita”: sport e prevenzione con defibrillatore in dono.

L’occasione è il dono di un defibrillatore da collocare sulla pista ciclopedonale della Costa dei Trabocchi. L’ingresso alla manifestazione sarà a Ortona, nel punto Officine Forti.

Questo il programma

ore 10.00 ritrovo e inizio screening medico gratuito in tutta la giornata per ciclisti e sportivi di passaggio sulla pista.

ore 12.00 la presentazione dell’associazione promotrice GreenLife – ProjectPlus, seguita dalla consegna del defibrillatore lungo la pista ciclopedonale

ore 15.30 la dimostrazione pratica delle manovre salvavita con l’utilizzo del defibrillatore

ore 16.30 incontro sul tema “Presente e futuro della Pista Ciclopedonale di Ortona”

ore 17.15 breve passeggiata con e-bike offerte dalle Officine Forti alle istituzioni presenti

ore 17.45 saluti finali

GreenLife – ProjectPlus è un'associazione sportiva che sostiene e divulga la passione per lo sport insieme ad una vita sana e coscienziosa. L’idea nata da Nicola Santorelli (1956), medico e triathleta, e Corrado Basilisca (1965), bancario e ciclista.

Con la loro associazione no-profit i due esperti sportivi abruzzesi sostengono molte attività sociali, unendole alla passione per il ciclismo nata grazie alla loro amicizia. L’associazione è impegnata in molte collaborazioni associative, sociali e religiose: diversi eventi li vedono in prima linea, convinti che le loro imprese sportive riescano a portare messaggi di amicizia e di fratellanza.

Fonte: Rete 8