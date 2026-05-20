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Termini e Condizioni

ResponsabilitÃ  professionale sanitaria, corso di aggiornamento della Fsi-Usae Chieti

redazione
Appuntamenti
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VerterÃ  sil tema della ResponsabilitÃ  professionale sanitaria il corso di aggiornamento organizzato dalla sigla sindacale FSI-USAE di Chieti, destinato agli operatori della santÃ  del territorio.

Una giornata formativa dedicata agli esercenti le professioni sanitarie, con approfondimenti sulla responsabilitÃ  civile, penale, amministrativa, disciplinare e deontologica.

Durante il corso - spiegano i segretari Raffaello Villani e Leonardo Massimini - saranno trattati temi fondamentali come la Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, la sicurezza sul lavoro, il ruolo e le funzioni delle professioni sanitarie e lâ€™analisi di casi concreti.

Al centro dell'attenzione le ultime novitÃ  in ambito normativo e giurisprudenziale.

Il corso si terrÃ  nella giornata di venerdÃ¬ 22 maggio a Lanciano, nella Sala convegni del Palazzo degli Studi.

Orario del corso
Sessione mattutina: 09:00 â€“ 13:00
Sessione pomeridiana: 14:00 â€“ 17:00
 

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