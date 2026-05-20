ResponsabilitÃ  professionale sanitaria, corso di aggiornamento della Fsi-Usae Chieti

VerterÃ sil tema della ResponsabilitÃ professionale sanitaria il corso di aggiornamento organizzato dalla sigla sindacale FSI-USAE di Chieti, destinato agli operatori della santÃ del territorio.

Una giornata formativa dedicata agli esercenti le professioni sanitarie, con approfondimenti sulla responsabilitÃ civile, penale, amministrativa, disciplinare e deontologica.

Durante il corso - spiegano i segretari Raffaello Villani e Leonardo Massimini - saranno trattati temi fondamentali come la Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, la sicurezza sul lavoro, il ruolo e le funzioni delle professioni sanitarie e lâ€™analisi di casi concreti.

Al centro dell'attenzione le ultime novitÃ in ambito normativo e giurisprudenziale.

Il corso si terrÃ nella giornata di venerdÃ¬ 22 maggio a Lanciano, nella Sala convegni del Palazzo degli Studi.

Orario del corso

Sessione mattutina: 09:00 â€“ 13:00

Sessione pomeridiana: 14:00 â€“ 17:00

